“Allenamento e ipertrofia”: Nicholas Tromboni presenta il suo libro giovedì 18 novembre alle 18 alla biblioteca Bassani di Barco

Raccoglie informazioni e consigli su fitness e allenamento il libro di Nicholas Tromboni ‘Allenamento e ipertrofia: quello che i guru non ti dicono’ che giovedì 18 novembre alle 18, sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autore Mirco Tamoni. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti.

E ora? Da dove comincio?” E’ ciò che mi chiesi la prima volta che entrai in una palestra, quando non sapevo dove sbattere la testa, come trovare fonti autorevoli che mi aiutassero ad approcciarmi al mondo del fitness e dell’allenamento, quali fossero i “metodi” migliori per stimolare la crescita muscolare e come alimentarmi per promuovere il miglioramento estetico. Questo è il testo che avrei voluto avere in mano ai tempi, un punto di riferimento a 360° sull’allenamento e ciò che vi ruota attorno, che ha lo scopo di fornire al principiante gli strumenti utili per cominciare con cognizione di causa e, all’intermedio, spunti di riflessione per allenarsi in maniera ancor più consapevole.

– Per l’accesso del pubblico alle biblioteche è necessario esibire il green pass.