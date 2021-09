ALL’SBF IL DERBY CON LA 4 TORRI

Vittoria, 77 a 64, per la Scuola Basket Ferrara

Despar 4 Torri: Marongiu 3, Osellieri 8, Demartini 12, Amati 7, Zaharia 9, Lesdi, Bianchi 2, Cavazzoni, Canelo 13, Marchetti 2, Malfatto, Magnolfi 8.

Scuola Basket Ferrara: Canali, Proner 3, Di Giusto 15, Ferraro 6, Sita 3, Seravalli 7, Rimondi 8,

Catozzi, Manfrini 2, Trinca 23, Romagnoni 4, Berti 6.

Il primo impegno di stagione si è dimostrato subito complicato per la Despar 4 Torri, che si è arresa

sul parquet di casa alla Scuola Basket Ferrara con un passivo di 13 punti, nonostante la differenza di

categoria tra le due compagini ferraresi. La somma dei quattro parziali di gioco premia gli ospiti

con il punteggio di 64 a 77 (17-27; 27-15; 8-21; 12-14). Tranne nel terzo quarto, quando i granata

sono riusciti a esprimere gioco e intensità, per il resto i ragazzi di coach Fels hanno concesso tanto

agli avversari e creato poco, affidandosi alle fiammate di capitan Demartini, già in forma e vero

trascinatore della squadra. Si segnalano le buone prove di Canelo, Amati e Magnolfi, e anche i nuovi arrivati si stanno ambientando, uno su tutti Osellieri, che si è già inserito nei meccanismi della squadra.

Non nasconde la propria amarezza coach Andrea Fels per la prestazione opaca di mercoledì sera, ma ha fiducia massima nei suoi ragazzi: «Siamo solo all’inizio, dobbiamo imparare a giocare

insieme. Le amichevoli ci servono per imparare il lavoro che c’è da fare».

In attesa che arrivi a Ferrara l’ultimo colpo di mercato, il ceco Jakub Kaša, sabato 4 settembre i

granata affronteranno la difficile trasferta sul campo delle ragazze della Famila Schio di Serie A1.