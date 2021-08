Altri due nuovi Direttori di Unità operativa per la sanità ferrarese

Continua il rinnovamento dell’Azienda USL di Ferrara per dare continuità e competenza a servizi sanitari essenziali, per rispondere sempre al meglio alle esigenze dei cittadini ferraresi e non solo, nonché per sostenere tutti gli operatori impegnati da oltre un anno e mezzo contro la Sars-Cov-2.

Con le selezioni completate nei giorni corsi sono state dunque individuate due nuove figure apicali alla guida di servizi sanitari cruciali.

Il dottor Daniele Cariani è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa “Pronto Soccorso” dell’Azienda Usl di Ferrara.

L’unità operativa complessa è relativa a tutti i presidi dell’Azienda USL di Ferrara, in cui sono presenti responsabili, e il dottor Cariani dirigerà l’intera rete dei punti di soccorso dell’AUSL.

Tale rete è parte fondamentale e interdipendente del Dipartimento di Emergenza-Urgenza aziendale, indispensabile per garantire un’efficiente ed efficace risposta in sicurezza nelle situazioni in cui è richiesta una presa in carico immediata, centrata su tempestività, essenzialità e continuità dell’intervento, ed integra con gli specialisti delle altre discipline e con le risorse professionali mediche, infermieristiche e tecniche a disposizione. Il Pronto Soccorso rappresenta, infatti, la punta avanzata dell’organizzazione sanitaria di emergenza e urgenza che aggrega una pluralità di discipline e di funzioni assistenziali, col compito di garantire la gestione unitaria dell’intervento sanitario. Ogni anno il sistema dei Pronto soccorso dell’AUSL erogano circa settantamila prestazioni.

Dopo la laurea all’università di Ferrara, presso lo stesso ateneo il dottor Cariani, 61 anni, ha conseguito la specializzazione in Ematologia e in Chirurgia d’Urgenza e Pronto soccorso. Ha lavorato nel settore emergenza territoriale, sia extra che intra-ospedaliera in tutti gli ospedali del Ferrarese; dal 2002 lavora all’Ospedale di Cento dove, dal 2015, è responsabile del modulo organizzativo del “Pronto soccorso”, che ha caratterizzato per la forte integrazione tra le diverse figure professionali, motivando tutto il personale al lavoro in team.

La dottoressa Elisa Sangiorgi è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale dell’Azienda USL di Ferrara. Tra le principali attività, oltre alla gestione dei farmaci ospedalieri e all’Erogazione Diretta (circa 28 milioni l’anno le dosi di farmaco gestite), l’Unità Operativa si occupa del monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva per un uso corretto e oculato della risorsa farmaco, della gestione dei dispositivi medici e del rapporto con le Farmacie convenzionate del territorio. Il Servizio si occupa anche di formazione a farmacisti e medici di famiglia, nonché di fornire a cittadini e professionisti informazioni su farmaci e prescrizioni farmaceutiche (Note AIFA, Piani Terapeutici, farmaci stupefacenti e con particolari modalità prescrittive, e altro). Inoltre, ha la competenza in materia di sorveglianza sulle reazioni avverse, per stimolare le segnalazioni e fornire informazioni su eventuali effetti indesiderati da farmaci.

La dottoressa Sangiorgi, 46 anni, dirigente farmacista, laureata presso l’università di Bologna, ha lavorato presso il Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia Romagna poi presso l’AUSL di Bologna dove si è occupata prevalentemente di farmacovigilanza (reazione avverse a farmaci) e appropriatezza prescrittiva e sicurezza delle cure farmacologiche.

“Con queste nomine, stiamo proseguendo il completamento dell’assetto mirato a garantire una guida stabile a importanti settori aziendali -spiega la direttrice generale AUSL Monica Calamai – Fattori umani e professionali importanti che, rafforzati da investimenti in strumenti, strutture e digitalizzazione, puntano a una sempre più efficace risposta della sanità ferrarese alle molteplici esigenze dell’utenza”.