Anche il Palio di Ferrara piange il fantino Andrea Mari – VIDEO

Palio di Ferrara in lutto: è morto in un incidente stradale il fantino Andrea Mari, detto Brio. Aveva vinto per due volte la corsa dei cavalli in Piazza Ariostea



Aveva vinto anche il Palio di Ferrara Andrea Mari, detto Brio, fantino per sei volte vincitore del Palio di Siena. Il 44enne è morto ieri, in un incidente stradale avvenuto nel livornese: la sua auto è finita contro un albero, inutili i soccorsi.

Andrea Mari aveva vinto due volte la corsa dei cavalli in Piazza Ariostea a Ferrara: nel 2003 per la contrada di San Giacomo e nel 2004 con la contrada di Santo Spirito.

Mari aveva vinto l’ultimo Palio di Siena il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato esattamente vent’anni fa, nel Palio di Siena del 16 agosto 2001.

Sui social il cordoglio di tanti contradaioli e i ricordi speciali degli amici del Palio di Ferrara