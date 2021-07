Anche nel ferrarese il maltempo procova danni con vento e grandine

Le prime segnalazioni evidenziano forte vento e grandine tra i comuni di Voghiera, Portomaggiore ed Ostellato. Al momento i danni non sembrano estesi, ma dove la grandine ha colpito sono certamente rilevanti e già nelle prossime ore i tecnici saranno in campo per le valutazioni del caso.

Coldiretti Ferrara evidenzia i problemi provocati dal temporale che nel tardo pomeriggio di lunedì 26 luglio ha interessato colture e strutture di alcune frazioni dei Comuni di Portomaggiore (Portomaggiore e Runco), Voghiera (Montesanto), Ostellato (Dogato).

Se per la gran parte del territorio l’arrivo della pioggia è una buona notizia, per gli agricoltori che si sono trovati con colture danneggiate (mais ed orticole) e reti sfondate dal peso della gradine, scesa in brevissimo tempo e con dimensioni notevoli, si tratta di una calamità, una ulteriore mazzata per gli impianti di frutteto, già in sofferenza per le gelate primaverili e l’attacco di insetti e funghi.

La ricognizione delle zone interessate è ancora in corso e nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso delle aree e dell’entità dei danni

(Comunicato stampa Coldiretti Ferrara)