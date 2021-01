Anche ospedale Cento avrà ambulatorio per vaccinazioni anti-covid – INT. Emanuele Ciotti

Da oggi anche a Ferrara la campagna vaccinale entra a regime, ma dalle 500 dosi odierne si passerà dopo il 7 gennaio ad oltre 700.

Intanto si predispone un nuovo punto di vaccinazioni anche all’ospedale di Cento. Sono alcuni dei dati forniti dal coordinatore della cabina di regia della campagna vaccinale a Ferrara, il dott. Emanuele Ciotti, direttore sanitario Ausl e referente a Ferrara per la Regione.

Entro febbraio, dice il dottor Ciotti, sara conclusa la somministrazione delle due dosi di vaccino alle categorie prioritarie, vale a dire il personale sanitario, sociosanitario della Provincia, il personale e gli ospiti delle CRA. A marzo, se non già prima, inizierà la vaccinazione degli ultraottantenni e delle altre categorie, dagli operatori dei servizi essenziali alla popolazione scolastica e universitaria, agli ultrasessantenni. In corso anche l’accordo con l’Ordine dei Medici di Ferrara per coinvolgere anche i medici in pensione.

L’intervista integrale al dott. Ciotti andrà in onda mercoledì 6 gennaio alle ore 16 e giovedì 7 ore 20.