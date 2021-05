“Anima reale”: Irene Beltrami in uno spettacolo a sostegno dell’Associazione Giulia

Uno spettacolo in streaming della cantante Irene Beltrami che mette in scena i suoi brani in una performance intitolata “Anima Reale”, realizzata insieme con Matteo Tosi e col contributo di tanti artisti, musicisti e tecnici del territorio: è quello che si potrà seguire sul canale YouTube “Irene Beltrami” in programma sabato 29 maggio alle 21 e che è stato realizzata all’interno del Teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara. Lo spettacolo è stato presentato nella residenza municipale di Ferrara è mette in scena i contenuti dell’album ‘Anima Reale’ sviluppandoli lungo un filo conduttore che Matteo Tosi ha definito “di ricerca interiore” e che Irene Beltrami ha spiegato dipanarsi “attraverso canzoni che narrano le diverse tappe della vita, dall’infanzia fino all’età adulta, soffermandosi su storie in cui ognuno può identificarsi” e che cristallizzano momenti di gioia, difficoltà, emozioni, sentimenti. “Lo spettacolo – hanno spiegato ancora gli autori – è stato reso possibile dalla disponibilità dell’amministrazione comunale che ha accolto il nostro progetto, in cui abbiamo voluto coinvolgere l’associazione Giulia che tanto si impegna sul nostro territorio e che, grazie alla disponibilità di sponsor e di tante collaborazioni artistiche e tecniche, sarà la destinataria di tutti i proventi devoluti a scopo benefico a sostegno dell’associazione Giulia Odv”.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessori comunali alle Politiche Sociali Cristina Coletti e alla Cultura Marco Gulinelli, i rappresentanti dell’associazione Giulia Odv Michele Grassi e Daniela Lisco, Alessandro Castaldini della filiera creativa per la realizzazione del Progetto e “Ferrara Città del Cinema”, insieme agli ideatori del Progetto “Anima Reale” Irene Beltrami e Matteo Tosi. “Questo evento ha il valore aggiunto – ha detto l’ass. Cristina Coletti – di aver fatto avvicinare due giovani e il loro talento a una realtà del territorio come l’associazione Giulia, che da sempre ha mostrato il valore e la capacità di fare solidarietà, impegnandosi in particolar modo per i pazienti più piccoli del reparto di oncologia dell’ospedale di Cona”. L’ass. Marco Gulinelli ha poi sottolineato “l’importanza di dare la possibilità a giovani talenti di raccontarsi e di essere ascoltati e il coinvolgimento di un’associazione insostituibile come elemento di conforto e di continuità”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Anima reale” di Irene Beltrami, concerto-spettacolo a favore dell’Associazione di Volontariato Giulia ODV

Sabato 29 maggio la giovane cantautrice ferrarese presenta al Teatro Comunale il suo album di debutto con una performance benefica

Un concerto-spettacolo in streaming al Teatro comunale “Abbado” di Ferrara per sostenere i progetti dell’Associazione di Volontariato Giulia Odv di Psico-oncologia e Musicoterapia nel Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Anna di Cona.

È questa l’idea maturata da Irene Beltrami, giovane cantautrice ferrarese, e da Matteo Tosi, attore, musicista, compositore e arrangiatore copparese, per il lancio dell’album di debutto “Anima reale”. Un’originale performance tra musica, arti visive e teatrali: la narrazione tematica dei brani cantati – ed eseguiti in versione acustica da diversi musicisti – si intreccierà con inserti di performance teatrali e di danza, oltre ad essere arricchita da videoclip tematici appositamente realizzati per la valorizzazione del territorio.

Tolte le spese necessarie dell’evento, il contributo volontario offerto da diversi sponsor del territorio sarà devoluto a sostegno dei progetti di psico-oncologia, oncologia pediatrica e musicoterapia promossi dall’Associazione Giulia odv. Il progetto è stato fin dall’inizio accolto con entusiasmo dall’associazione nella persona del presidente Michele Grassi.

Il concerto sarà registrato nella giornata del 22 maggio e andrà in onda sul canale You Tube “Irene Beltrami” sabato 29 maggio 2021 alle ore 21.00. In contemporanea sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (Amazon Music, Spotify, Apple Music, Tim Music).

Gli sponsor aderenti – Le donazioni di Vetroresina SpA e TXT Group S.p.A saranno interamente devolute all’associazione Giulia odv, mentre Ambrosialab SRL spin-off accreditato dell’Università di Ferrara, ha sostenuto le spese per la realizzazione del videoclip del brano “Anima Reale” di lancio dell’album, la cui regia è stata affidata a Eugenio Squarcia (attuale Direttore Artistico di Ferrara Film Corto) e Mattia Bricalli. Il lancio del singolo è avvenuto sabato 24 aprile 2021 e ha attualmente ottenuto oltre 5.000 visualizzazioni. Contribuiscono alle spese anche Sisley Ferrara, che ha gentilmente offerto l’abito indossato da Irene Beltrami nella serata dello spettacolo, e Giulio Barbieri Spa per quelle relative al service audio&luci.

I partner artistici coinvolti nel progetto – Fondamentale, innanzitutto, il contributo di Alessandra Alberti, vocal coach di Irene Beltrami negli ultimi 5 anni e docente al Circolo culturale “Contrarock”. Sul palco saranno, invece, presenti i seguenti musicisti: Corrado Calessi (tastiera, docente presso Scuola di Musica Moderna di Ferrara AMF), Alberto Mezzaro (chitarra solista), Leonardo Tosi (clarinetto) e lo stesso Matteo Tosi alla chitarra ritmica e al basso. Presenti anche le vocalist Silvia Veronesi e Silvia Boreale. La parte di recitazione sarà affidata agli allievi di recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica “Florestano Vancini”, supervisionati dal Presidente Stefano Muroni e dal Direttore Artistico Alessio Di Clemente.

Chi sono Irene Beltrami e Matteo Tosi – Entrambi cresciuti nell’arte e nella musica in percorsi formativi multidisciplinari, hanno mosso i loro primi passi artistici e formativi sul palco del Teatro “De Micheli” di Copparo attraverso progetti portati avanti dall’Istituto Comprensivo di Copparo e sotto la regia e supervisione di Stefania Capaccioli. Grazie a queste esperienze, nel 2018 Beltrami è stata finalista europea al Tour Music Fest nella categoria “Musical Performer”. Nello stesso anno Tosi è stato premiato come miglior performer di musical al concorso nazionale Metodo PASS. La formazione per entrambi sta proseguendo anche a livello universitario. Irene Beltrami sta proseguendo lo studio della lingua cinese al corso di Laurea in Lingua e Letteratura straniere all’Università degli Studi di Bologna, mentre Matteo Tosi studia Scienze e Tecnologie della Comunicazione all’Università degli Studi di Ferrara e sta affinando le competenze musicali scuola si musica moderna AMF sotto la guida di Roberto Poltronieri.

Dopo l’uscita del primo singolo “Ti voglio raccontare” nel settembre 2019, che ha riscosso oltre 5000 visualizzazioni sul canale YouTube (https://youtu.be/ncBXGj0Zuao), i due hanno proseguito realizzando l’anno scorso in home recording un intero album composto da altri 8 brani e intitolato Anima reale. Non essendo legati a nessuna etichetta/casa discografica, la produzione artistica è stata interamente condotta da Irene e Matteo, quest’ultimo è anche autore, co-autore e arrangiatore dei brani di cui ha curato anche l’editing e il mixaggio. La produzione musicale è già stata depositata in SIAE. Tutto il materiale prodotto è in corso di valutazione da parte delle etichette/case discografiche, tuttavia nell’attesa di un eventuale contratto, i due hanno deciso di intraprendere coraggiosamente l’autopromozione.

In Anima Reale, con un genere pop i due percorrono un viaggio nell’anima tra le emozioni vissute e le persone incontrate. L’ascolto di musica, voce e testi conduce ad un viaggio emozionale, perché tante sono le situazioni di vita nelle quali ci si può immedesimare. Un album che insegue il sogno, un lavoro introspettivo, a tratti melanconico e romantico.