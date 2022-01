Anteprima del lavoro teatrale “Qinà Shemor”

Teatro Nucleo in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS e con il sostegno del MiC Ministero della Cultura, propone una anteprima esclusiva dedicata al lavoro teatrale “Qinà Shemor”, nato nell’ambito della mostra “Oltre il Ghetto. Dentro&Fuori”. Martedì 11 gennaio alle 17,30, presso l’auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani, in Via Giovanni Grosoli 42 (Ferrara), Il Direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto racconta la saga della regina Ester, alle origini della festa ebraica di Purim. Intervengono le attrici e gli attori di Teatro Nucleo con estratti dello spettacolo.

Quella di Ester è una vicenda avvincente e moderna: la storia di una donna che con coraggio e determinazione riesce a salvare il popolo ebraico nell’antica Persia governata dal re Assuero. Dal racconto biblico viene tratta secoli dopo la tragedia scritta da Leone da Modena, eclettico, controverso e brillante drammaturgo, poeta, artista ebreo vissuto all’inizio del XVII sec. tra Ferrara e il ghetto di Venezia. Proprio ad Ester e a Leone da Modena si ispira “Qinà Shemor” che andrà in scena il prossimo 17 febbraio al Teatro Comunale di Ferrara e di cui si potrà intanto gustare un assaggio.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni riguardo quest’evento:

WEB

FB – Teatro Nucleo – Teatro Julio Cortàzar

TEL – 0532 464091