Apecar del Comune sbarca a Casaglia. Lodi: “Pronti ad accogliere richieste e consigli”

È partita oggi da Casaglia la prima tappa del tour delle frazioni organizzato dal Comune di Ferrara.

Già dalle 8 di questa mattina l’apecar è posizionato in via Ranuzzi con a bordo il contenitore per le segnalazioni. “Adesso tutti potete suggerire le vostre idee, consigli, segnalazioni”, spiega l’assessore alle Frazioni e vicesindaco Nicola Lodi. “In qualsiasi momento – prosegue Lodi – da ora in poi e fino a domenica 6 giugno potete venire qui e inserire nell’urna il questionario che vi è stato recapitato a domicilio. Se non avete ricevuto la lettera con allegato il questionario, troverete nelle attività commerciali del paese altre copie dei moduli da compilare e le locandine. Dateci tutte le vostre idee, e diteci quello che secondo voi serve qui a Casaglia, segnalandoci tutto ciò che occorre per un territorio e per una frazione che da troppo tempo è dimenticata e che vogliamo mettere al centro di questo grande progetto. Siete voi i protagonisti”.

L’apecar è collocato nel piccolo slargo di via Giovanni Ranuzzi davanti al parcheggio adiacente al parco giochi. Venerdì 4 giugno 2021 alle 9 sempre a Casaglia arriverà il camper allestito come vero e proprio ufficio comunale mobile. Il camper-ufficio mobile stazionerà in via Giovanni Ranuzzi, vicino al panificio e bottega DeSì, al civico 59.

Casaglia insieme con Ravalle e Porporana sono le prime destinazioni di sosta dell’apecar, che si sposterà poi a Ravalle, da lunedì 7 a domenica 13 giugno 2021, e a Porporana, da lunedì 14 a domenica 20 giugno 2021.

Per info: sito web https://www.conlefrazioni.fe.it, canali social https://www.facebook.com/comuneferrara, https://www.facebook.com/conlefrazioni, e-mail [email protected], numero verde 800 959 379 (attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12).