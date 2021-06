Aperte le prenotazioni per Musica a Marfisa d’Este 2021, dal 1° al 25 luglio

Sono aperte le prenotazioni per i concerti della rassegna Musica a Marfisa d’Este, in programma da giovedì 1° luglio a domenica 25 luglio nel loggiato della delizia di Corso Giovecca 170. Dopo il grande successo di pubblico delle passate edizioni, torna per l’estate 2021 la rassegna di concerti entrata a far parte delle tradizioni estive ferraresi: in programma venti serate che spaziano dal jazz alla musica da camera, dal pop d’autore al recital pianistico, dal repertorio operistico al soul.

Il programma dettagliato di Musica a Marfisa d’Este è disponibile sul sito www.circolofrescobaldi.info e sulla pagina Facebook del Circolo Amici della Musica “G. Frescobaldi”; per le prenotazioni, e per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare lo 0532/205321 o inviare una mail a [email protected] Ingresso a offerta libera a partire dalle 20.30, con inizio dei concerti alle ore 21.

Musica a Marfisa d’Este è organizzata dal Circolo Amici della Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara, il sostegno del Teatro Comunale “Claudio Abbado”, dei Musei Civici di Arte Antica e di ARCI Ferrara e la collaborazione di AMA Associazione Malattia Alzheimer, realtà del territorio che dal 1998 offre sostegno alle famiglie con un malato di Alzheimer.