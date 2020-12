Approvati i bilanci delle aziende sanitare, il 27 dicembre a Cona il Vaccine Day

Sostanzialmente immutato rispetto alle ultime settimane l’andamento dell’epidemia in provincia di Ferrara, sia per quanto riguarda l’occupazione delle strutture ospedaliere, sia per quanto riguarda l’attività territoriale.

A dirlo, nel corso della Conferenza Sanitaria Territoriale, indetta per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2021, sono i due vertici delle aziende: la Dott.ssa Monica Calamai per l’Ausl e la Dott.ssa Paola Bardasi per l’Ospedale di Cona.