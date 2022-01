Appuntamento di letture online in attesa della Befana in collegamento con il Sindaco di Codigoro

Aspettando la Befana è l’appuntamento di letture online che la simpatica vecchina dedicherà, mercoledì 5 gennaio prossimo, ai più piccoli. L’annullamento delle manifestazioni dell’Epifania, in seguito alle nuove norme introdotte dal Governo per il contenimento della pandemia, ha suggerito all’Amministrazione Comunale di invitare la Befana in Municipio, per regalare una sorpresa speciale ai bimbi.

A partire dalle ore 17, dall’ufficio del Sindaco Sabina Alice Zanardi, la simpatica ed arzilla vecchina, pronta a dispensare sorrisi, leggerà fiabe e filastrocche a tema, per intrattenere i bimbi, prima di sorvolare il cielo, in sella alla sua scopa magica, in vista della tradizionale consegna dei doni. Per seguire la diretta di letture online “Aspettando la Befana”, ci si potrà collegare al profilo Facebook del Sindaco, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.facebook.com/sabinaalice.zanardi/