Appuntamento per ‘Leggere la pianura ferrarese’ con Franco Cazzola domani alle 17 all’Ariostea

Proporrà un viaggio virtuale nel territorio ferrarese, ripercorrendo importanti episodi della sua storia a partire dal XV secolo, la conferenza di Franco Cazzola dal titolo ‘Leggere la pianura ferrarese’ in programma domani, martedì 5 ottobre alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro è a cura dell’Associazione Amici della biblioteca Ariostea.

Ogni giorno il nostro territorio subisce attacchi e il suolo viene devastato da grandi opere inutili e dannose o da una urbanizzazione sfrenata. Tutto questo ha come effetto un impoverimento estetico, economico e culturale del nostro territorio, uno scellerato consumo di suolo e una banalizzazione del paesaggio oltre ad un degrado dell’agricoltura, risorsa essenziale per l’economia della nostra provincia. Franco Cazzola ci accompagna in un viaggio virtuale nel territorio ferrarese attraverso un percorso che illustra episodi rilevanti della sua storia conseguenti ad opere dell’uomo a partire dal XV secolo. Da Tresigallo, raro esempio superstite e integrale di città di ri-fondazione progettata a tavolino, si entra nel cuore della Grande Bonificazione Ferrarese per raggiungere Jolanda di Savoia, e poi Massenzatica, antico insediamento situato sul cordone di dune fossili, relitto del litorale di epoca etrusca, fino al castello di Mesola (1586), residenza di caccia estense, ma forse centro di un più ampio progetto territoriale. Il viaggio, che si conclude a Codigoro, è l’occasione per capire il paesaggio che ci circonda e che spesso guardiamo con occhi distratti.

– In questa fase, per l’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (con capienza ridotta a 36 posti) è richiesto il rispetto di alcune prescrizioni previste dai protocolli anti Covid. In particolare, sarà necessario: esibire il Green Pass, indossare la mascherina, sanificare le mani all’ingresso e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite ter­mo scanner.

