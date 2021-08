AQUILE: al via la stagione delle giovanili

Nella prossima annata sportiva squadre iscritte in tutti i campionati

Riparte oggi la stagione tackle dei Duchi, il settore giovanile delle Aquile, che quest’anno metterà in campo una squadra per ogni categoria di età, ovvero under 15, under 18 e Coppa Italia(U21). Un impegno notevole per la società estense ma considerato vitale per lo sviluppo dell’associazione sportiva del presidente Ferrandino come ha dichiarato Stefano Zucchelli, dirigente ed allenatore delle Aquile che si occupa di coordinare anche il settore giovanile: “Ci troviamo all’inizio di una nuova stagione dei Duchi e come società mettiamo il massimo impegno in questo progetto in quanto riteniamo il settore giovanile fondamentale per dare continuità alle Aquile; questo si è visto già quest’anno in senior dove abbiamo schierato in campo moltissimi giocatori provenienti dalle giovanili. E’ un compito non facile ma è sicuramente una soddisfazione far crescere il vivaio giovanile fino a vederlo esordire in senior. Abbiamo un coaching staff numeroso e preparato che si avvale anche dell’esperienza di alcuni giocatori senior e ci sarà da divertirsi sicuramente anche quest’anno. Partendo dall’under 15 la squadra quest’anno sarà affidata a Stefano Ferrari, coach di grande esperienza che da anni segue le giovanili e la senior con il compito di introdurre al football ed ai meccanismi del gioco le nuove leve che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina. In under 18 è riconfermato Luca Brunetti (già defensive coordinator delle Aquile) che continua il percorso già intrapreso lo scorso anno, iniziato con ottimi risultati e fermato solo dall’emergenza Covid; l’under 18 ha ottime potenzialità e ottimi talenti ed è importante per traghettare i giocatori verso l’under 21 e la senior. Infine l’under 21 (quest’anno denominata Coppa Italia) di cui sarò head coach e che ha alla base un gruppo di giocatori ormai veterani tenuto conto che molti sono anche titolari nella formazione senior; è un gruppo di giocatori che da anni scende in campo assieme e che si avvia a chiudere un ciclo prima di cedere il passo alle nuove leve; per loro sarà una sorta di The Last Dance come direbbe Michael Jordan”

Nel dettaglio i coaching staff saranno così composti:

Under 21: Stefano Zucchelli (HC), Andrea Golfieri (OC) Giacomo Sacco (DC), assistenti Luca Orlandi, Marco Zanella

Under 18: Luca Brunetti (HC), Matteo Mantovani (OC), assistenti Guglielmo Maccagnani , Stefano Ferrari

Under 15 : Stefano Ferrari (HC), assistenti Matteo Medini, Nicola Golfieri, Davide Bastia Marcelli

Gli allenamenti si terranno il martedì e giovedì presso il Mike Wyatt Field di via Cimarosa dalle 18 alle 20 per l’U15 e dalle 20 alle 22 per U18 e U21.

Inoltre per sabato pomeriggio 4 settembre le Aquile hanno organizzato sempre al Mike Wyatt Field un camp destinato ai giovani che vogliono avvicinarsi al football americano, dove verrano spiegati i principi e le regole dello sport attraverso attività divertenti e simulazioni di gioco.