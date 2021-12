AQUILE: altro week-end pieno per le giovanili

Per l’Under 21 trasferta a Firenze, per l’Under 15 match interno con Titans Romagna

Ancora un doppio impegno per gli SGI Duchi nel weekend con la squadra under 21 di coach Zucchelli che torna a Firenze per la 5° giornata di campionato con l’obiettivo di riscattare la risicata sconfitta di domenica scorsa, mentre l’under 15 di coach Ferrari cercherà di mantenere l’imbattibilità tra le mura amiche del Mike Wyatt Field. Partendo dagli under 21 l’impegno di domani sera non è cosa da poco: dopo aver sofferto più del dovuto una settimana fa i Duchi sono chiamati all’impresa non facile di ribaltare i risultato di 13 a 12 a favore dei Guelfi per tornare al secondo posto del girone in vista dei playoff. Sulla carta la partita è tutta da giocare, tenuto conto che, nonostante le assenze , la scorsa settimana i Duchi erano quasi riusciti ad agganciare e superare i fiorentini, con una partita condizionata da qualche errore di troppo dell’attacco ed una difesa sempre coriacea che pur peccando ad inizio partita ha poi saputo arginare l’attacco dei Guelfi andando pure a segno su un fumble perso dai padroni di casa e riaprendo di fatto l’incontro. Qualche assenza tra le file estensi anche per questa partita ma fatto tesoro degli errori commessi attraverso lo studio dei filmati comunque i ragazzi di Zucchelli hanno tutte le carte per fare il risultato in una sfida in cui bisognerà dare il tutto per tutto. L’appuntamento per la partita è sempre al Guelfi Sport Center di vi adel Perugino a Firenze, sabato sera alle ore 21, con la speranza che questa volta non ci siano bufere e neve a disturbare la partita. Più facile , tra virgolette, il compito per gli SGI Duchi under 15 di coach Ferrari che domenica alle 14 in casa al Mike Wyatt Field affronteranno i Titans Romagna, partita di ritorno del campionato nazionale di categoria con i giovanissimi estensi che vorranno riconfermare il successo dell’andata quando i Duchi si affermarono per 52 a 20 al termine di una partita comunque impegnativa per gli estensi. I Duchi, ancora imbattuti e con un piede già ai playoff se la vedono con la seconda forza del girone e con la squadra che è riuscita a piazzare il maggior numero di punti contro la difesa estense ragion per cui dovranno giocare una partita di maturità ignorando la classifica e ponendosi l’obiettivo di disputare un incontro all’altezza della propria preparazione tecnica. Squadra al completo con l’attacco di coach Medini che si affida all’agilità e velocità di Filippo Franco per dominare la fase offensiva ed al braccio di Ferrara nel distribuire i palloni su passaggio con il qb estense tra i più performanti dell’intero campionato. La difesa di Ferrari dovrà guardarsi invece dal gioco aereo dei forlivesi che hanno maggiormente colpito l’end zone avversarie proprio con il passing game. Le due settimane trascorse dall’ultima partita sono servite allo staff estense per provare nuovi schemi e migliorare la condizione fisica poiché per i giovanissimi estensi il campionato sarà ancora lungo. Anche i giocatori estensi dell’under 18 in prestito ai Dolphins Ancona saranno in campo con la trasferta a Firenze per affrontare i pari età Guelfi; Ranzani, Bindini, Zimelli, Berti e Brunetti affronteranno con la maglia anconetana la capolista del girone in una partita assai difficile che all’andata aveva visto prevalere nettamente i fiorentini nell’unica sconfitta subita fino ad ora dai Dolphins.