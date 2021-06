AQUILE: con gli Hogs per la prima vittoria

Ultima giornata di campionato con i Reggiani per cancellare un immeritato “zero”

Ultima giornata di campionato di 2° Divisione targato 2021 per le Aquile Ferrara che sabato pomeriggio alle 17 ospiteranno gli Hogs Reggio Emilia AL Mike Wyatt Field di via Cimarosa per una partita ricca di spunti per entrambe le formazioni. Se infatti i gli Hogs arrivano a Ferrara in cerca di un posto ai playoff ed obbligati a battere gli estensi per non farsi sfuggire l’opportunità la squadra di coach Zucchelli ancora a secco di vittorie vuole chiudere in bellezza la stagione continuando a mostrare il bel gioco fino ad oggi visto e con la speranza di poter finalmente mettere una x nella casella delle partite vinte. Al termine di un tour de force di 4 incontri di fila le Aquile si presenteranno in campo con diverse assenze per infortunio, ma in settimana i coaches Mantovani e Brunetti hanno lavorato per rimediare alle assenze ed affinare gli schemi in vista del confronto. All’andata ricordiamo che i reggiani si imposero a fatica con un 38 a 26 maturato solo nel finale e con gli estensi protagonisti di una bella rimonta nel secondo tempo ma sprecando anche qualche occasione di troppo che avrebbe forse consentito un risultato diverso. L’attacco estense pur avendo raccolto pochi punti nelle ultime partite primeggia ancora a livello nazionale per i giochi di passaggio e se si sarà in grado di limitare gli errori sicuramente anche in questa partita Golfieri e soci potranno dire la loro. La difesa dopo due ottime prestazioni contro Brescia e Modena deve confermare la maturità raggiunta e capitan Peressotti (leader in campionato per i placcaggi fatti) e compagni dovranno essere molto attenti per fermare il sempre ben preparato gioco di corse degli Hogs sul quale la squadra reggiana costruisce la maggior parte delle azioni offensive. Per l’allenatore dell’attacco estense Mantovani: “ ci rimane un’ultima possibilità per cercare di fare del nostro meglio per vincere contro una squadra che ha sabato l’ultima occasione per arrivare ai playoff; arriviamo un po’ corti all’appuntamento a causa di qualche infortunio, ma questo fa parte del gioco, abbiamo modificato qualche schema per adattarci al personale disponibile ma non abbiamo nulla da perdere in questa partita per cui possiamo giocare tranquilli facendo del nostro meglio . In linea d’attacco abbiamo molti giovani con un buon potenziale che mancano però ancora d’esperienza, abbiamo tentato di sviluppare un gioco che potesse alleviare questo problema e abbiamo un buon passing game con passaggi veloci che sta funzionando mentre la mancanza di esperienza rende più difficile sviluppare i giochi di corsa che richiedono competenza e tecnica che al momento dobbiamo ancora far maturare e quindi siamo più interpretabili dalle difese avversarie ma ripeto, sabato giochiamo senza timori con l’unico scopo di divertirci e segnare più punti possibili” Per l’allenatore della difesa Brunetti : “ il gioco di corsa degli Hogs ci ha messo in difficoltà all’andata, abbiamo preparato qualche aggiustamento rispetto alla precedente partita per cercare di essere più incisivi ma ovviamente peseranno alcune assenze importanti e qualche giocatore che ha avuto meno minuti in campo da inizio stagione dovrà sostituire i titolari. Sicuramente noi partiamo dalla bella prestazione che la difesa ha fatto contro Modena sabato scorso con l’intento di mantenere lo stesso livello di concentrazione e carica agonistica per magari cercare di portare a casa il risultato. “. L’altra partita del girone vedrà invece i Vipers Modena, sempre capolista indiscussa, ospiti sabato sera dei Bengals Brescia, secondi nel girone. La partita come accaduto la scorsa settimana sarà aperta al pubblico e potrà essere anche seguita in streaming dal sito della Fidaf connettendosi al link della partita all’indirizzo https://gameday.fidaf.org/ oppure direttamente su Twitch all’indirizzo: https://www.twitch.tv/aquileferrara1979.