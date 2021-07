AQUILE: debutto nel torneo flag

Domenica, nel campionato di seconda divisione, al Mike Wyatt Field

Prenderà il via nel weekend il campionato nazionale di 2° Divisione di flag football che vedrà scendere in campo tra le 24 squadre partecipanti anche le Aquile Ferrara guidate da Andrea Golfieri, Stefano Zanardi e Giacomo Sacco. Gli estensi sono collocati nel girone Nord Est con Hogs Reggio Emilia, Thunders Trento, Braves Bologna e Flag Academy Trieste ed esordiranno sul terreno casalingo del Mike Wyatt Field a partire dalle 11 del mattino di domenica con la formula classica del campionato di flag che vede le giornate articolate in Bowl, dove ogni squadra disputa più partite al termine delle quali viene stilata una classifica ufficiale che unita ai risultati ottenuti negli altri gironi darà vita ad una classifica nazionale che sarà valida per i playoff di settembre ed ottobre. Per le Aquile esordio alle 12.20 contro gli Hos Reggio Emilia e poi alle 13.40 contro Flag Academy Trieste ma sono ben 7 le partite che si disputeranno nella giornata per il pubblico che vorrà assistere all’evento. Roster ricco di qualità a disposizione di coach Golfieri che ha tra le sue file diversi giocatori della senior (Abdalla, Bekkara,Berti, Bindini,Bottoni, Brunetti, Gardinale, Golfieri, La Torre, Medini, Zanella e Zucchelli) e qualche prezioso innesto da altre squadre tra cui spiccano Davide Negretto vecchia conoscenza delle Aquile nel ruolo di qb, Davide Rossi in prestito dai Lions Bergamo dove ha giocato quest’anno quarterback titolare e Luca Aldrighetti ricevitore, sempre in prestito dai Lions. Squadra quindi di tutto rispetto con un attacco di assoluto valore in cui spicca sicuramente il ferrarese Medini, miglior ricevitore durante la stagione del campionato italiano tackle. Avversari comunque da non sottovalutare, visto che diverse squadre nel girone degli estensi hanno parecchi esperienza nel campionato di flag oltre al fatto che la stagione piuttosto corta impone di non perdere il passo se si vogliono raggiungere i playoff. Successivamente al Bowl di domenica, si tornerà in campo il 1° di agosto sempre a Ferrara e poi il 29 agosto a Trento per un totale di 8 partite disputate da ciascuna squadra del girone; a settembre a Grosseto (nei giorni 18 e 19) la prima fase dei playoff con la conclusione del campionato prevista per il 2 ottobre.