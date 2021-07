AQUILE: debutto ok nel flag

Esordio con doppio successo a spese di Hogs Reggio Emilia e Flag Trieste

Ottimo esordio per le Aquile nel campionato di 2 Divisione di flag football con la squadra estense che si è nettamente imposta nelle due partite disputate oggi (domenica) realizzando un totale di 89 punti contro i soli 25 subiti. Un attacco che ha girato benissimo quindi con la regia del qb Negretto ma che ha avuto una spalla di assoluto valore nella difesa, capace di mettere a segno ben 9 intercetti durante la giornata dando più volte all’attacco un ottima posizione di campo. Il primo incontro ha visto le Aquile scendere in campo contro gli Hogs Reggio Emilia squadra veterana dei campionati di flag football con gli estensi che hanno subito preso in mano le redini della partita e Negretto che ha condotto con scioltezza l’attacco mandando in meta 4 volte Alessandro Golfieri e 2 volte a testa Matteo Medini e Davide Rossi oltre a convertire da 1 punto gran parte dei td realizzati. Come dicevamo grande merito anche alla difesa che poco o niente ha concesso agli avversari con ilgiovane Jacopo Bindini autore di 4 intercetti a cui hanno fatto seguito anche Samuele Brunetti, Luca Aldrighetti e Marco Zanella con un intercetto a testa e Zanella autore anche di una safety da 2 punti. La seconda partita contro la Flag Academy Trieste ha visto ancora le Aquile condurre la gara senza problemi con Negretto mandare a segno ognivolta un ricevitore diverso a partire da Bindini sull azione iniziale d’attacco seguito poi da Rossi, Medini, Bekkara e Golfieri. Difesa sempre attenta che concede un td agli avversari solo nel finale non senza che Brunetti e Bindini mettano a segno un intercetto a testa. Grande soddisfazione per coach Golfieri che pur cosciente del valore della squadra non si aspettava un esordio così positivo, ma ora testa al prossimo impegno il primo weekend di agosto quando bisognerà riconfermare quanto di buono visto oggi.