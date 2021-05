AQUILE: domenica in campo i Duchi

Debutto interno con Parma Panthers e Doves Bologna. Si gioca per accedere ai play-off

Esordio casalingo per i Duchi dell’under 15 di flag football che domenica scenderanno in campo al Mike Wyatt Field per il 2° bowl della stagione contro le avversarie del girone Parma Panthers e Doves Bologna. Giornata importantissima in quanto si decideranno le squadre del girone che accederanno alle finali di giugno a Grosseto e i giovani estensi, attualmente al comando della classifica dovranno confermare la loro leadership in una giornata che li vedrà disputare ben 4 partite, dovendo recuperare le date annullate a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid. La formazione di coach Andrea Golfieri, assistito da Stefano Zanardi e Nicola Golfieri scenderà in campo al gran completo ma anche le altre formazioni hanno recuperato diversi giocatori e sicuramente vorranno dare filo da torcere ai Duchi che nell’ultimo bowl disputato avevano battuto entrambe le formazioni avversarie, Panthers Parma con più difficoltà e nettamente i Doves Bologna. Importante per qualificarsi alle finali di giugno è vincere almeno due dei quattro incontri in programma e sicuramente coach Golfieri punterà a dare il massimo nelle prime due partite con la rosa di giocatori al completo e nel pieno delle forze. Poi sicuramente si cercherà di fare risultato in ogni incontro, compito non facile ma alla portata dei giovani estensi che con il qb Ferrara hanno un’ottima cabina di regia in attacco mentre in difesa Motta e compagni hanno la qualità e l’esperienza per fermare gli attacchi avversari. Come anticipato il programma della giornata è nutrito, con la prima partita Panthers- Aquile che si disputerà alle 11.30 poi alle 12.45 Aquile – Doves e alle 14.00 Doves Panthers. Duchi di nuovo in campo alle 15,15 contro i Panthers ed alle 16,30 contro i Doves per chiudere la giornata. Negli altri gironi del campionato nazionale flag, già qualificati per le finali di Grosseto ci sono Rhinos Milano e Seamen Milano nel girone A e Daemons Cernusco e Lions Bergamo nel girone B, mentre nel girone D la situazione è come quella del girone estense, con gli incontri di domenica decisivi per decidere le qualifiche. Nota a margine dell’evento ma di grande importanza per i Duchi: per quanto riguarda il raduno delle nazionali flag under 15 e under 17 oltre ai già confermati Berti, Zimelli, Bencivenga, Franco e Sciarretta arriva la chiamata al team azzurro under 15 per il giovane rookie Zanella che ha già ben impressionato nella prima giornata di campionato.