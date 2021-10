AQUILE: il punto sulle giovanili

Pubblicati i calendari di tutti i campionati Under

Si scaldano i motori in preparazione dei campionati giovanili con la federazione che ha pubblicato i calendari delle partite di stagione regolare per le diverse categorie che si contenderanno i titoli nazionali: under 12, under 15, under 18 e Coppa Italia. Due le formazioni iscritte dalle Aquile, l’under 15 e la squadra per la Coppa Italia che ricordiamo raduna i giocatori under 21 ed i rookies di qualsiasi età purché siano al primo anno di attività; nulla da fare per l’under 18 che nonostante ottimi talenti da schierare in campo ha dovuto rinunciare a causa del numero troppo esiguo di giocatori per garantire la disputa del campionato. L’under 21 si trova inserita in un girone piuttosto interessante con Ducks Lazio, Saints Padova, Guelfi Firenze e Warriors Bologna, tutte squadre con discreta od ottima esperienza di football giovanile: sono previste partite di sola andata con ciascuna avversaria e poi un girone cosiddetto “ad orologio”, con altre tre partite da disputare in base alla classifica nazionale creatasi dopo la prima fase. Nell’altro girone di Coppa Italia si trovano Seamen Milano, Giants Bolzano, Lions Bergamo, Redskins Verona e Rhinos Milano, altre squadre “toste” con cui gli estensi potrebbero confrontarsi nella fase ad orologio; la squadra di coach Zucchelli ha comunque una buonissima preparazione ed esperienza per affrontare un campionato che si presenta piuttosto equilibrato, tenuto conto che la maggior parte dei giocatori estensi già gioca come titolare nella formazione senior delle Aquile. Per l’under 15 invece si prospetta una stagione tutta da scoprire, con la squadra che ha qualche esperienza di tackle under 13 e che comunque si è distinta nei recenti campionati nazionali di flag arrivando al 2° posto e vanta tra le sue fila 4 giocatori che hanno disputato gli europei di flag laureandosi campioni continentali a settembre; esperienza tecnica quindi ma resta da scoprire come verrà vissuto il passaggio dal flag al tackle dove lo scontro fisico si fa più impegnativo. I giovanissimi giocatori estensi allenati da Ferrari, Medini, Golfieri e Bastia sono inseriti nel girone con Vipers Modena, HP Parma, Titans Romagna, tutte squadre che nelle ultime stagioni non hanno disputato questo campionato e che quindi saranno avversarie da scoprire di volta in volta. Per tutte le squadre estensi il via alla stagione è previsto per il weekend del 16/17 ottobre con la squadra under 21 che sarà ospite dei Ducks Lazio per poi incontrare Warriors Bologna in casa e partire poi per Firenze ospite dei Guelfi per chiudere la prima fase del campionato in casa contro i Saints Padova prima di iniziare la fase ad orologio. L’under 15 invece affronterà in casa all’esordio i Vipers Modena , poi in trasferta i Titans Romagna e di nuovo in casa gli HP Parma prima di dare via al girone di ritorno a sedi invertite. I calendari completi dei campionati sono disponibili sul sito della federazione: www.fidaf.org