AQUILE: l’Under 15 chiude alla grande la regular season

HP PANTHERS PARMA 6 -SGI DUCHI FERRARA 40-(0-14)(6-12)(0-6)(0-8)

Chiudono la stagione regolare con il sorriso gli SGI Duchi under 15 che in trasferta a Parma, casa degli Hp, raccolgono un bel successo che riscatta l’opaca prestazione di due settimane fa contro i Titans. Malgrado il campo fangoso che ha reso difficile sviluppare soprattutto i giochi d’attacco gli estensi vanno a segno subito con una difesa che oggi ha mostrato in campo poche sbavature; è la free safety Sciarretta ad intercettare il primo pass profondo dei padroni di casa e a riportarlo in td per il parziale di 8 a 0 dopo la trasformazione. Prende ritmo anche l’attacco di coach Medini ed è l’inafferrabile runningback estense Franco a beffare su corsa la difesa parmense per il raddoppio a cui non segue però la trasformazione e Duchi sul 14 a 0. Nel 2° quarto arriva l’unica segnatura dei padroni di casa su corsa di Costi con la difesa estense che si lascia sfuggire qualche placcaggio; sarà l’ultima sbavatura della giornata con la squadra estense che non concederà più nulla agli avversari con una bella prestazione corale in cui sono sicuramente da segnalare la grinta in linea di difesa di Anita Rainieri (in prestito ai Duchi proprio dai Panthers Parma) , l’ottima aggressività del lienabcker Marchetti e i placcaggi precisi e puntali di Chiarini e Motta, con capitan Sciarretta che nel ruolo di free safety ha arginato ogni tentativo sul profondo dei padroni di casa. Sempre nel 2° quarto arriva la replica alla segnatura parmense con Franco autore di un’altra bella corsa e Sciarretta che nelle vesti di ricevitore aggiunge altri 6 punti al bottino ben imbeccato dal qb Ferrara. Si va al riposo sul 26 a 6 e nella ripresa sono ancora i Duchi a gestire la partita con un’altro td di Franco stavolta su passaggio di Ferrara e poi gli ultimi 6 punti che arrivano sempre da Franco stavolta su corsa; trasformazione da 2 di Zanella e il rotondo 40 a 6 porta i Duchi al fischio finale ed alla certezza della testa del girone grazie alla miglior differenza punti rispetto ai Titans Romagna diretti inseguitori. Da segnalare la buona prestazione della linea offensiva composta da Montanari, Graziani e Bencivenga che con diversi bei bloccaggi ha permesso a Franco di trovare più volte la strada del td. Ora la squadra di coach Ferrari si prenderà qualche giorno di riposo in attesa che venga definita la griglia dei playoff; infatti con le 3 capoliste dei gironi (Giaguari Torino, Gladiatori Roma e Duchi Ferrara) con gli stessi record di vittorie bisognerà vedere quali saranno le migliori due che accederanno direttamente alle semifinali mentre la 3° miglior prima si giocherà l’accesso alla semifinale con le seconde classificate. Con i Giaguari Torino leggermente avvantaggiati saranno Gladiatori e Duchi a giocarsi la seconda piazza con un sorteggio, vista l’assoluta parità di risultati ottenuti in base ai parametri stabiliti dalla federazione.