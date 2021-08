AQUILE: obiettivo play-off flag centrato

Successi con Trieste, Reggio Emilia e Bologna, pareggio con la capolista Trento

Si è conclusa domenica scorsa la stagione regolare del campionato di flag football di 2° Divisione girone Nord Est al Mike Wyatt Field di Ferrara con le Aquile che chiudono la giornata con un bottino di tre vittorie ed un pareggio, risultato ottimo per la squadra di Golfieri e Sacco e che proietta decisamente gli estensi verso i playoff. Il risultato più notevole è sicuramente il pareggio per 25 a 25 nel primo incontro con la capolista del girone Thunders Trento che arrivava a Ferrara con una tabella di marcia immacolata e che all’andata in quel di Trento si era imposta sulle Aquile per 52 a 18. Domenica gli estensi hanno preso bene le misure agli avversari con il qb Negretto che ha saputo ben distribuire i palloni al proprio attacco mandando a segno due volte rispettivamente Golfieri e Rossi mentre la difesa ha tenacemente resistito alle sfuriate offensive dei trentini. Ne è scaturita una bella partita con le due squadre sempre testa a testa e con i Thunders che solo nei secondi finali riescono a segnare il td del pareggio. Più agevole il compito delle Aquile nel proseguio della giornata con la vittoria per 33 a 12 sui Braves Bologna e poi le nette affermazioni contro Flag Academy Trieste e Hogs Reggio Emilia rispettivamente per 59 a 25 e 52 a 6; queste partite hanno offerto l’occasione a coach Golfieri per far girare il personale mettendo in campo anche le riserve e provando sia Rossi che Golfieri come quarterback in ottica futura. In generale buona prova anche della difesa con Zanella, Brunetti, Orlandi e Vitali autori di pregevoli intercetti. Ora si attendono i risultati del girone Sicilia che disputerà nelle prossime settimane gli ultimi bowl di regular season per poi stilare la classifica generale da cui usciranno i 4 gironi da 6 squadre che disputeranno i playoff di Grosseto; per le Aquile ci si attende un buon piazzamento in questa fase visto che gli estensi hanno 8 vittorie un pareggio ed una sola sconfitta, risultati che dovrebbero garantire alla squadra una buona posizione in classifica alle spalle delle migliori squadre del campionato.

Aquile Thunders 25 – 25

Aquile Braves 33 – 12

Aquile Flag Academy Trieste 59-25

Aquile Hogs Reggio Emilia 52 – 6