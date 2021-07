AQUILE: scontro al vertice con Thunders Trento

In trasferta, nella seconda giornata del Campionato di Flag Football

Trasferta importante per le Aquile impegnate domenica a Trento nella 2° giornata del campionato di flag football di 2° Divisione con gli estensi che avranno il non facile compito di incontrare la capolista del girone Thunders Trento nel primo incontro dei due in programma per la squadra dei coaches Golfieri e Sacco. Di fatto un scontro in cui ci si gioca il vertice del girone visto che le Aquile sono al 2° posto in virtù delle 2 vittorie ottenute nella prima giornata di campionato e nell’ipotesi di un successo sui Thunders si potrebbe agguantare il primo posto a pari merito. Simili nel rendimento le due squadre con ottimi attacchi capaci di segnare una media di 48 punti a partita per i trentini contro i 45 di media segnati dagli estensi. Leggermente migliore anche la difesa dei Thunders con 11 punti concessi a partita contro i 13 della difesa estense ma le differenze sono minime e quindi la partita sarà sicuramente avvincente. Coach Golfieri salirà a Trento con la squadra al completo sempre guidata in cabina di regia da Negretto mentre in difesa si recupera qualche assenza al precedente Bowl dando quindi più profondità ad un reparto che ha già fatto buona mostra di se mettendo a segno ben 9 intercetti nella prima giornata di campionato. Oltre all’impegnativa partita contro Trento le Aquile affronteranno nel primo pomeriggio di domenica i Braves Bologna che al terzo posto del girone potrebbe rivelarsi un osso duro se presi sottogamba. L’obiettivo è comunque confermare le ottime prestazioni della prima giornata con l’obiettivo di raggiungere i playoff viste le potenzialità della formazione estense. Il programma completo della giornata che si disputerà sul Campo Sportivo Fersina a Trento vedrà in campo alle ore 12.00 Aquile contro Thunders e Hogs Reggio Emilia contro Flag Academy Trieste; alle 13.20 Flag Academy contro Braves Bologna e Thunders contro Hogs, mentre alle 14.40 l’incontro conclusivo tra Aquile e Braves Bologna. Questo sarà anche l’ultimo Bowl prima della pausa estiva con il campionato che riprenderà il 29 agosto di nuovo a Ferrara.