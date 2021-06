AQUILE: sfida alla capolista Vipers

Sabato proibitivo match interno con l’imbattuta squadra modenese

Tornano sul campo di casa le Aquile che sabato pomeriggio alle 17 al Mike Wyatt Field di via Cimarosa affrontano la capolista del girone, gli imbattuti Vipers Modena. La buona notizia per i tifosi estensi e modenesi è che il campo sarà finalmente aperto al pubblico con la possibilità per gli appassionati di assistere alla partita dal vivo. Partita che se sulla carta è in salita per gli estensi, si potrebbe comunque rivelare interessante e combattuta come all’andata quando la formazione di coach Zucchelli ha messo in seria difficoltà i modenesi, soprattutto nel primo tempo, con un gioco offensivo brillante ed una difesa arcigna. Le Aquile continuano a pagare lo scotto della giovane età e dell’inesperienza ma, soprattutto in attacco, hanno comunque a disposizione materiale umano in abbondanza per mettere in difficoltà qualunque avversaria; basti pensare che nell’ultima partita contro Brescia l’attacco estense malgrado i zero punti segnati ha sfoderato una prestazione di oltre 300 yards contribuendo a mantenere il giovane qb Golfieri e soci tra i migliori attacchi del campionato, al 3° posto in classifica e migliore, come yards guadagnate, persino ai Vipers oltre ad essere ancora il miglior attacco del campionato di 2 divisione per il gioco di passaggio. Lo stesso Alessandro Golfieri è al 2° posto nella classifica nazionale tra i quarterback, mentre, sempre a livello individuale il duo Mingozzi – Medini occupa le prime 2 posizioni nella classifica dei ricevitori.

La difesa estense purtroppo non brilla certo per prestazioni ma anche qui i fattori età ed esperienza giocano un ruolo fondamentale: basti pensare che la linea di difesa ha un’età media di 18 anni e che tutti i suoi giocatori arrivano dalle giovanili così come diversi altri giocatori tra cornerbacks e linebacker. L’impegno dei ragazzi di coach Brunetti comunque c’è ed è tangibile con il linebacker Peressotti che è il miglior placcatore del campionato seguito a breve distanza (3° posto in classifica) da Rocco Zucchelli. Gli avversari delle Aquile arriveranno a Ferrara per confermare la stagione immacolata e con il pensiero ai playoff e con ancora vivo il ricordo della difficile partita casalinga contro gli estensi non vorranno abbassare la guardia per evitare brutte sorprese. Coach Zucchelli ha così commentato l’incontro che si andrà a disputare: “ sabato vanno in campo due squadre che si sono preparate n modo diverso per questo campionato, i Vipers arrivano imbattuti e sono una formazione costruita per cercare di essere tra le protagoniste della 2 divisone, magari già puntando a vincerla quest’anno. Hanno effettuato una grande campagna acquisti rinforzandosi con giocatori di esperienza provenienti da altre squadre mentre noi abbiamo una squadra che ha l’obiettivo di crescere nel medio e lungo periodo ed abbiamo giocatori che stanno maturando in casa nostra in quanto provengono dai nostri vivai giovanili. La partita è difficile come lo sono state tutte e lo saranno in questo campionato; ne eravamo coscienti fin dall’inizio però abbiamo dimostrato di poter tenere il campo fino ad oggi con onore e a parte l’ultima partita , abbiamo anche dato filo da torcere ai nostri avversari. Inutile negare che il pronostico ci vede sfavoriti, le posizioni in classifica parlano chiaro, ma questo non toglie che la squadra c’è, il legame tra nuovi e vecchi giocatori si è rinforzato malgrado i risultati negativi e il gruppo è unito; questo è sicuramente positivo ed era uno degli obiettivi della stagione, poi vedremo cosa dirà il campo”

L’altra partita del girone vedrà un interessante confronto tra Hogs Reggio Emilia e Bengals Brescia che, entrambe con lo stesso record di partite vinte e perse, affidano allo scontro diretto la decisione su chi guadagnerà il 2° posto del girone e l’accesso ai playoff. Ricordiamo che l’incontro potra essere seguito connettendosi al link della partita all’indirizzo https://gameday.fidaf.org/ oppure direttamente su Twitch all’indirizzo: https://www.twitch.tv/aquileferrara1979.