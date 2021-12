AQUILE: Under 15 a Parma

Ultima giornata regular season, con i play-off in tasca

Proveranno a chiudere in bellezza la stagione i giovanissimi Duchi di coach Ferrari che domenica affronteranno alle 14.30 A Parma i pari età degli HP (Hogs Reggio Emilia e Panthers Parma) per l’ultima giornata di campionato prima della pausa natalizia e dei successivi playoff. All’andata gli estensi si imposero per 36 a 12 dopo una partita avvincente ed attualmente i parmensi occupano la terza posizione nel girone con gli estensi invece al 2° posto e già qualificati per i playoff, obiettivo che Parma , stante la posizione in classifica, non potrebbe raggiungere neanche in caso di vittoria. In campo ci saranno comunque i motivi per disputare un bell’incontro: da un lato i Duchi desiderano riscattare la sconfitta subita due settimane fa contro i Titans e riagganciare la vetta del girone, mentre i parmensi vorranno sicuramente ben figurare davanti al loro pubblico in questo finale di stagione. Recuperato qualche acciacco e qualche influenza coach Ferrari punta ad un Natale da festeggiare: “andiamo a Parma con l’obiettivo di puntare alla vittoria e tornare in vetta al girone, ma sappiamo che ogni partita riserva dei rischi come ci ha dimostrato il passo falso di due settimane fa; i ragazzi hanno fatto tesoro della sconfitta e sanno che occorre andare in campo con la giusta concentrazione contro ogni avversaria. In particolare domani (domenica) non sarà una partita facile, i parmensi hanno ottimi allenatori e sicuramente ci daranno filo da torcere come all’andata” Un ultima giornata di campionato che dovrà risolvere diverse situazioni in chiave playoff in tutti i gironi : se per gli SGI Duchi il premio in palio è la vetta del girone anche gli altri scontri della giornata saranno decisivi per definire la classifica finale delle 6 migliori squadre che accederanno alle finali: nel girone C Gladiatori e Legio XIII sono a pari merito in classifica ma la differenza punti premia i Gladiatori, entrambe le squadre giocano con le ultime del girone ma i Gladiatori hanno il compito più impegnativo contro i Guelfi Firenze e devono quindi stare attenti a non commettere passi falsi. Al nord nel girone A i Giaguari Torino devono difendere la prima posizione contro i Daemons Cernusco che possono solo vincere e con largo margine per arrivare ai playoff mentre i Seamen in seconda posizione e con una partita facile, almeno sulla carta, potrebbero scavalcare i torinesi in caso di sconfitta di questi ultimi; premio in palio per le capoliste dei gironi : arrivare ai primi due posti della classifica generale di fine stagione, il che consentirebbe di giocare direttamente la semifinale saltando il primo turno di playoff. Come sempre un pensiero ai giovani Duchi under 18 in prestito ad Ancona: Brunetti, Ranzani Bindini, Berti e Zimelli saranno impegnati con la maglia dei Dolphins contro i Grizzlies Roma, già battuti all’andata; per i Dolphins ultima giornata di regular season e playoff già sicuri.