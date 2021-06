Arena Cinematografica Estiva Coop Alleanza 3.0 : domani alle 21,30 “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti

Ad aprire la stagione sarà il regista Giorgio Diritti, ospite in Arena in occasione della proiezione del pluripremiato “Volevo nascondermi”, film che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito per due serate consecutive e che rimanda alla mostra in corso a Palazzo Diamanti dedicata a Ligabue, prorogata fino al 27 giugno.

“Volevo nascondermi” è un biopic intenso e frammentario sulla vita di Antonio Ligabue (interpretato magistralmente da Elio Germano), pittore emiliano. Figlio di emigranti in Svizzera, alla morte della madre, viene affidato ad una coppia locale, ma i suoi problemi psicofisici lo portano all’espulsione. Trasferitosi a Gualtieri, in Emilia, luogo d’origine di suo padre, per anni vive in condizioni di estrema povertà e marginalità sulle rive del fiume Po.

Sarà Renato Marino Mazzacurati, scultore, ad incoraggiarlo all’esercizio del suo talento pittorico. Nella pittura Antonio trova rifugio dai travagli della vita. Comincia a dipingere tigri, leopardi ed altri animali, esotici e non. Prima di metterle su tela, crea un rapporto di affetto e rispecchiamento con queste bestie, sentendosi anch’esso, in primo luogo, animale.

In questa dinamica pittorica ed esistenziale Ligabue, detto Toni, trova una dimensione per lui più confortevole rispetto all’angosciosa ed opprimente società, con cui mantiene un accidentato rapporto segnato dalla reciproca diffidenza e inadeguatezza. La performance attoriale di Elio Germano ha portato la pellicola ad aggiudicarsi l’Orso d’Argento per il Miglior Attore al Festival di Berlino, a cui si aggiungono 7 David di Donatello, 1 Nastro d’Argento e 2 European Film Awards.

Inizio proiezioni ore 21,30. Apertura Parco ore 20,45.

In caso di sospensione della proiezione causa maltempo, non è previsto alcun rimborso.

L’organizzazione si riserva di annullare, rinviare o sospendere le proiezioni al verificarsi di condizioni o situazioni tali da compromettere l’esecuzione dello spettacolo in piena sicurezza per il pubblico.

Quest’anno sarà possibile acquistare i biglietti alle casse del cinema la sera stessa oppure online.

– BIGLIETTI ONLINE (chiusura vendita online ore 19.00 del giorno della proiezione)

I biglietti saranno acquistabili sul sito http://www.boxerticket.it/cinema-nel-parco2021/

– BIGLIETTERIA PARCO

Il servizio sarà attivo dall’apertura del parco, ore 20.45.

Ingresso: 6 € intero – 4.50 € ridotto (Soci Arci, Soci Coop, studenti universitari e personale universitario con badge-libretto/mezzo di riconoscimento, under 12, over 60)

Per garantire il distanziamento previsto per legge, la capienza dell’arena è stata ridotta della metà: i posti disponibili saranno 200. Per evitare code ed essere sicuri di accedere alla proiezione, si consiglia quindi di non arrivare all’ultimo minuto.

Entrambe le modalità prevedono la scelta del posto e il controllo automatico del distanziamento. I congiunti potranno sedersi vicini.

Una maschera vi aiuterà ad individuare il vostro posto, vi chiediamo massima collaborazione e rispetto delle norme anti covid.

Per informazioni:

Arci: 0532.241419

Arena Estiva: 353 4286385

www.cinemaboldini.it – www.arciferrara.org per consultare il programma completo e restare aggiornati su tutte le iniziative dell’Arena.