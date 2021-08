Arena MEIS: il 4 agosto alle 21,30 proiezione del film “A serious man” di Joel ed Ethan Coen

Il quarto appuntamento dell’arena MEIS previsto il 4 agosto ed ospitato nel giardino del museo è firmato dal duo più celebre del cinema: i fratelli Coen. “A serious man”, film del 2009 acclamato dal pubblico e dalla critica, si concentra sulle vicende del professore universitario Larry Gopnik.

Uomo pio e giudizioso, Gopnik si trova a dover fronteggiare numerose disavventure e sfide come un moderno Giobbe. Attorno a lui ruotano una serie di personaggi indimenticabili, dal figlio Danny in procinto di celebrare la sua maggiorità religiosa, ai tre rabbini ai quali il professore si rivolge per risolvere il suo momento di crisi.

La commedia beffarda e cinica di Joel ed Ethan Coen è contraddistinta dai riferimenti biblici e della tradizione ebraica come il dybbuk, il leggendario demone dei racconti popolari ashkenaziti. Introduce il film alle 21,00, la curatrice del MEIS Sharon Reichel che che approfondirà il tema del dybbuk e dell’immaginario ebraico dell’Est Europa. La presentazione sarà in streaming anche sulla pagina Facebook del MEIS.

SERATA SPECIALE MAZAL TOV!

La serata del 4 agosto comprende l’ingresso alla mostra temporanea “Mazal Tov! Il matrimonio ebraico” aperta dalle 20 alle 21, l’introduzione e la proiezione del film al prezzo speciale di 4 euro.

I prossimi appuntamenti sono:

25 agosto “Tutti pazzi a Tel Aviv”

1° settembre “La guerra lampo dei fratelli Marx”

25 settembre “Il violinista sul tetto”

INFORMAZIONI UTILI

L’arena si tiene nel giardino del MEIS (via Piangipane 79-81, Ferrara); il biglietto di ingresso ha il costo di 4 euro. I film iniziano alle 21.30, l’accesso il 4 agosto è consentito a partire dalle 20.00.

Prima di ogni proiezione, alle 21,00, il Direttore, lo staff del museo e alcuni ospiti faranno una breve introduzione.

Presso i distributori del MEIS sarà possibile acquistare bibite e snack.

Prenotazioni: I posti disponibili sono 90. È raccomandabile prenotare il biglietto chiamando al numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10,00 alle 18,00) e scrivendo a [email protected] È possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del MEIS il giorno stesso della proiezione a partire dalle 20.30 (fino ad esaurimento posti).

Gli spazi del museo sono completamente sanificato per garantire la massima sicurezza, il percorso è diversificato per l’entrata e l’uscita e sono disponibili gel igienizzanti.

Per tutte le info https://meis.museum/arena/.

ARENA MEIS – “Una risata ci salverà”

Ridere è sempre stato un gesto liberatorio, un’ancora di salvezza nelle situazioni più difficili. L’arena cinema del MEIS torna per la sua seconda edizione e propone “Una risata ci salverà”, una selezione di film da godersi sotto le stelle che affrontano tematiche disparate, unite dall’universale potere del sorriso e contraddistinte dallo humour ebraico.

Da grandi classici della comicità interpretata dai fratelli Marx, si approda a commedie dark come “A serious man” dei fratelli Coen fino alla delicatezza spassosa di “Un appuntamento per la sposa” e “Tutti pazzi a Tel Aviv”.

Il film acclamato dalla critica “The women’s balcony” incontra il sapore dolceamaro del capolavoro di Radu Mihăileanu “Train de vie”. Gran finale a ritmo di musica con “Il violinista sul tetto”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Ferrara, al sostegno della Cooperativa Le Pagine e di Malimpensa S.n.c e la collaborazione de Il Pitigliani Kolno’a Festival e di ARCI FERRARA APS.