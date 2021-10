ARIOSTO: a Cassano per la svolta

Alla ricerca del primo successo stagionale sul campo di un avversario alla portata

L’ora della necessaria svolta è giunta. L’Ariosto Ferrara ha assoluta necessità di incamerare punti per iniziare a muovere una classifica che la vede attualmente sul gradino più basso. Tante, troppe le occasioni gettate, in queste prime quattro gare, che ora necessitano una prestazione di alto spessore per provare a strappare punti da un catino storicamente difficile da espugnare: il “Pala Tacca”.

Qui Cassano Magnago: Dopo un avvio lento le varesine hanno trovato i primi due punti della stagione in casa della corregionale Leno. Brogi e Cobianchi sono le bocche da fuoco principali di un collettivo ringiovanito e rivoluzionato dopo un quinquennio vissuto in scia alle corazzate Salerno, Oderzo, e Bressanone. Cassano, allenata da coach Onelli, è per il momento a bocca asciutta in casa a causa dei ko interni contro Casalgrande e Brixen.

Qui Ferrara: Coach Carlos Britos ha recuperato completamente Tomova e De Santis che saranno della partita. Per Ferrara un doppio scontro diretto da non fallire (Sabato 30 Ottobre sarà la volta della sfida interna contro Padova) per non attardarsi dal treno delle squadre in lotta per abbandonare la zona calda della classifica.

Carlos Britos (Coach Ariosto Ferrara): “La sosta ci ha aiutato a lavorare in palestra con maggior intensità. Siamo pienamente consapevoli del momento che stiamo attraversando e per questa ragione siamo ultra motivati ad andare a caccia di una prestazione importante che ci possa permettere di muovere, finalmente, la classifica. Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a carissimo prezzo ed ora abbiamo la responsabilità di metterci del nostro per invertire il trend. Cassano la conosciamo bene: è una compagine che, dopo stagioni vissute al vertice, ha iniziato una rivoluzione generazionale al fine di aprire un nuovo ciclo. Noi, dal canto nostro avremo l’obbligo di provare ad azzerare gli errori iniziando a tradurre sul campo la grande mole di lavoro svolta in palestra durante la settimana”.

STATISTICHE

Cassano Magnago

Posizione: 7°

Punti: 2 (1V; 3P)

Gol segnati: 88 (22 reti / gara)

Gol subiti: 93 (23.5 reti / gara)

Ariosto Ferrara

Posizione: 12°

Punti: 0 (0V; 4P)

Gol segnati: 113 (28.3 reti / gara)

Gol subiti: 130 (32.5 reti / gara))

PROGRAMMA 5^ GIORNATA

Malo vs Casalgrande

Cassano Magnago vs Ariosto Ferrara

Cellini Padova vs Leno

Erice vs Pontinia

Mezzocorona vs Brixen

Salerno vs Mestrino

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Mestrino 8, Brixen 8, Salerno 7, Pontinia 7, Erice 5, Casalgrande 4, Cassano Magnago 2, Malo 2, Mezzocorona 2, Leno 2, Cellini Padova 1, Ariosto Ferrara 0.