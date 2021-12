ARIOSTO: a Erice per proseguire la rincorsa

Obiettivo uscire presto dalla zona retrocessione e confermarsi dopo le vittorie su Malo e Mezzocorona

L’attesa è terminata, dopo un Novembre vissuto per larghi tratti di soli allenamenti, l’Ariosto è pronta a lanciare lo strappo decisivo verso il termine dell’anno solare 2021. Un dicembre ricco di gare, ben tre, con sei preziosissimi punti in palio per uscire dalla zona retrocessione. Dopo le vittorie contro Malo e Mezzocorona, uno slancio ulteriore permetterebbe di scacciare definitivamente la crisi di risultati, palesata ad inizio stagione, ed aprire una fase tutta nuova con slancio verso la prossima stagione. Capitolo classifica marcatori: Mari Tomova mette nel mirino il podio della Top 20 marcatori della Serie A Beretta Femminile. Con 56 reti nelle prime otto gare di questa stagione, la bulgara tallona Ramona Manojlovic (Sslerno) e Giada Babbo (Brixen) per le posizione d’onore alle spalle della sin qui imprendibile Ilenia Furlanetto (Casalgrande). Nella Top 20 anche le ferraresi Katia Soglietti (40, 5 reti di media/gara), Marjana Tanic (34, 4.25 reti/gara) e Martina Crosta (33, 4.2 reti/gara) Coach Carlos Britos: “La lunga sosta ci ha sì per messo di lavorare, seppur a ranghi ridotti sul recupero delle condizioni fisiche precarie, ma allo stesso tempo ci ha anche fermato in un momento di piena ripartenza e slancio. Affrontiamo la trasferta di Erice con la consapevolezza di voler toglierci il prima possibile da una situazione di classifica che resta complicata. Servirà una partita di umiltà e sacrificio per provare a strappare punti su un campo difficile contro un avversario motivato ad entrare nella “bagarre” per il quarto posto”.

STATISTICHE

Pallamano Erice

Posizione: 7°

Punti: 8 (2V; 2P; 3S)

Gol segnati: 165 (20.6 reti/gara)

Gol subiti: 179 (22.3 reti/gara)

Ariosto Ferrara

Posizione: 10°

Punti: 4 (2V; 6P)

Gol segnati: 30.5 (reti/gara)

Gol subiti: 31.5 (reti/gara)

PROGRAMMA 9^GIORNATA

Pontinia vs Brixen

Erice vs Ariosto Ferrara

Malo vs Cassano Magnago

Casalgrande vs Mestrino

Salerno vs Cellini Padova

Mezzocorona vs Leno

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Brixen 15, Salerno 14, Mestrino 14, Casalgrande 10,

Pontinia 10, Padova 7, Erice 7, Cassano Magnago 6, Leno 5, Ariosto Ferrara 4, Malo 2,

Mezzocorona 2.