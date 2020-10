ARIOSTO: a Padova in palio punti pesanti

Dopo la gran prova con Brixen serve muovere la classifica

Weekend d’esame per l’Ariosto Ferrara che sabato sarà di scena in casa di Cellini Padova a caccia di punti dopo la grande prestazione interna contro Brixen. Capitan Soglietti e compagne, che in settimana hanno lavorato al completo agli ordini di coach Carlos Britos, si apprestano a far visita ad una neo promossa ricca di tante giovani talenti fra le quali spicca Bevelyn Eghianruwa capace di mettere a referto già 39 reti in cinque gare disputate (7.8 reti per gara). Padova, ultima in classifica con un punto colto contro Nuoro, ha mostrato segnali di evidente adattamento alla categorie nelle ultime uscite, rendendo dunque la trasferta del fine settimana particolarmente insidiosa per le le ragazze ferraresi.

Nina Buhna: “E’ una stagione speciale per me fino a questo punto. Ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi dato così tanta fiducia e fatto iniziare a comparire addirittura nello starting seven iniziale. Questo rappresenta per me uno stimolo ancor maggiore nel dare il massimo sia in allenamento che in partita. Siamo una squadra molto ringiovanita, rispetto alla passata stagione e questo ci ha portato a dover cambiare in molte situazioni la metodologia di lavoro. Anche l’inizio di campionato in salita, quando i risultati e le prestazioni non arrivavano, non ci ha destabilizzato. Anzi, ci siamo compattate e le ultime gare lo confermano.

La gara contro Brixen ci ha dato la consapevolezza di aver raggiunto il livello di gioco necessario per potercela giocare contro chiunque. Rimane tuttavia l’amaro in bocca per non aver portato a casa una vittoria meritata anche a causa di qualche svista.

A Padova andremo con la voglia di muovere la classifica e fare un ulteriore upgrade. Cellini è una squadra giovane ed anche se neopromossa esprime dei buoni valori individuali che ci impongono di andare in terra veneta con l’umiltà di giocarci un possesso per volta”.

PROGRAMMA 7^ GIORNATA SERIE A BERETTA

Mestrino vs Erice

Salerno vs Malo

Pontinia vs Nuoro

Cassano Magnago vs Cingoli

Brixen vs Leno

Cellini Padova vs Ariosto Ferrara

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Oderzo 12, Brixen 11, Salerno 8, Mestrino 8, Erice 7, Pontinia 5, Cassano Magnago 4, Malo 4, Ariosto Ferrara 3, Leno 2, Cingoli 2, Cellini Padova 1, Nuoro 1.