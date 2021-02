ARIOSTO A2: con Chiaravalle arriva il tris

Con un gran secondo tempo le ferraresi conquistano il terzo successo consecutiva

Vittoria piena e larga, dopo un primo tempo bloccato e caratterizzato dai tanti errori. L’Ariosto supera nettamente il Chiaravalle, trascinato dalle ottime prestazioni realizzative di Buhna (10) e Ferrara (9), e prosegue la sua corsa a ridossto delle prime della classe, in attesa che si completi il 5° turni di regular season.

Prossimo impegno in calendario per l’Ariosto, impegnata nel campionato di Serie A2 (Girone C) è calendarizzato per Sabato 20 Febbraio alle ore 17 al “Pala Boschetto”.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Pallamano Chiaravalle 31-23 (10-10)

Ariosto: Vitale, Domi, Angelini, Buhna 10, Chirollo 1, Ferrara 9, Irone 3, Lapi 2, Manfredini, Pavanini 1, Scaramuzza 1, Travagli 4. All. Britos-Soglietti

Chiaravalle: Costantini 3, Garau 2, Lombardelli 11, Manfredi 3, Pagliapoco 1, Ricci, Simonetti, Sparta, Tanfani, Tonti 3. All. Fradi

ALTRI RISULTATI GIRONE C

Ariosto Ferrara vs Chiaravalle 31-23

Grosseto vs Mugello 25-32

Padova vs Prato (Domenica 7 Febbraio)

Oderzo vs Arcobaleno (Domenica 7 Febbraio)

CLASSIFICA SERIE A2F – GIRONE C: Mugello 10, Prato 8, Ariosto Ferrara 8, Cellini Padova 6, Chiaravalle 2, Grosseto 2, Oderzo 0, Arcobaleno 0.