ARIOSTO A2: vittoria e terzo posto

Successo senza problemi con Camerano e bel balzo in classifica

Una vittoria larga e meritata per riassaporare il gusto della pallamano giocata.

Con la Serie A Beretta fermata ancora per un fine settimana dai rinvii delle gare contro Brixen e Casalgrande, è la Serie A2 a prendersi tutta la scena con una prestazione di alto livello sfoggiata contro un avversario agguerrito e pienamente in partita per i primi 30′. E’ nella ripresa che le emiliane, trascinate da una difesa maggiormente performante e dalla scatenata vena offensiva di Chiara Ferrara (top scorer ed MVP con 14 reti messe a referto), si prendono di forza l’intera posta in palio, agganciando Castelnuovo Sotto e Mugello al 3° posto.

Prossimo impegno in calendario per le ragazze dei tecnici Carlos Britos e Katia Soglietti è in calendario per Domenica 30 Gennaio alle ore 17 in casa di Mestrino.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Camerano 41-28- (18-14)

Ariosto: Vitale, Ferrara 14, Manfredini 5, Domi, De Santis 3, Guidicini, Irone 1, Angelini 6, Janni 2, Ottani 1, Travagli 5, Hoxha 4. All. Britos

Camerano: Pirani, Scandali 5, Toppa 2, Forconi 3, Furiasse, Velieri 6, Francelli, Coppari, Baldascini 5, Battaglini 3, Bilò 4, Rombini. All. Campana

ALTRI RISULTATI

Marconi Jumpers vs Chiaravalle 30-25

Mugello vs Grosseto (rinviata)

Ariosto Ferrara vs Camerano 41-28

Mestrino vs Sportinsieme (rinviata)

Padova vs Prato (rinviata)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE C: Prato 14, Padova 12, Macroni Jumpers 11, Ariosto Ferrara 11, Mugello 11, Chiaravalle 8, Camerano 6, Mestrino 2, Grosseto -1, Sportinsieme -3