ARIOSTO: al via la stagione 2021/2022

Lunedì il raduno, conferma per coach Britos e l’inossidabile Soglietti

La stagione 2021-2022 dell’Ariosto Ferrara è ufficialmente iniziata. Con il raduno di lunedì 2 Agosto (alle ore 19 dopo i tamponi di rito) il confermato coach Carlos Britos potrà testare i primi passi di una squadra con varie novità in organico. Non faranno parte infatti dell’organico emiliano l’estremo difensore Anja Rossignoli, chiamata all’esperienza elvetica dopo una stagione da grande protagonista, il terzino destro Marinela Panayotova ed il pivot Nina Buhna. Presente domani al raduno anche la centrale ex Oderzo Carlotta Poderi(’95).

LISTA ATLETE CONVOCATE PER IL RADUNO

Gabriela Vitale (Gk)

Marta Villoslada (Gk)

Alessia Domi (Gk)

Marijana Tanic

Martina Crosta

Mari Tomova

Fernanda Marrochi

Katia Soglietti

Luciana Fabbricatore

Martina Lo Biundo

Carlotta Poderi

Chiara Ferrara​

Maddalena Lapi

Annamaria Irone

Anna Scaramuzza

Elena Angelini

Angelica Manfredini

Emma Travagli