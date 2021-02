ARIOSTO – ALLA RICERCA DELL’IMPRESA A BRESSANONE

L’ex Rosignoli farà di tutto per centrare l’obiettivo

Una gara d’andata giocata ad armi pari, anche se vinta nel finale dalle alto atesine, e tanta voglia di provare a battere per la prima volta in stagione una “Big”. Sono queste le motivazioni con le quali

l’Ariosto si prepara alla complessa trasferta in casa di Brixen.

Capitan Soglietti e compagne proveranno a sfruttare un pizzico di stanchezza accumulata in più dalle altoatesine nelle Finals di Salsomaggiore in un match che, se vinto, potrebbe garantire

l’aggancio momentaneo alla “Top5”. Dall’altra parte della barricata per le ragazze di Ubi Nossing, sfumato il primo trofeo stagionale finito nella bacheca di Oderzo, puntano ad una vittoria interna

per effettuare l’aggancio in vetta ad una Salerno fermata nuovamente dal Covid.

Gara calendarizzata per Domenica 21 Febbraio alle ore 17.

STATISTICHE

BRIXEN

Posizione: 2°

Punti: 28 (13V; 2P, 1S)

Gol Fatti: 460 (28.7/gara)

Gol Subiti: 351 (21.9/gara)

ARIOSTO FERRARA

Posizione: 7°

Punti: 16 (7V; 2P; 7S)

Gol Fatti: 412 (25.75/gara)

Gol Subiti: 429 (26.8/gara)

Anja Rossignoli: “Quella contro Brixen non potrà mai essere una gara qualunque per me. Ho

giocato li tanti anni e lo trovo un ambiente perfetto per fare pallamano ad alti livelli. Ho tanti buoni ricordi e spero di averne anche lasciato io qualcuno (ridendo). Penso che non si sia vista la miglior versione di Brixen in questa edizione delle Finals di Coppa Italia: hanno sbagliato molto, per mepotevano tranquillamente arrivare a giocarsi la finale.

La giocatrice più pericolosa, vista dal mio ruolo di portiere, è sicuramente Giada (Babbo). Ha

capacità superiori e sa sempre scegliere i migliori angoli ed i migliori momenti di tiro.

Obiettivi Ariosto: Sinceramente non sono una fanatica delle statistiche personali e di squadra. Il

gioco del nostro coach è molto dispendioso e penso che, pur avendo la volontà di migliorare

continuamente, qualche palla persa possa anche essere contemplata. Penso il nostro collettivo sia in

netta crescita e possiamo puntare a consolidarci fra le prime sei della classe anche nel girone di

ritorno.

Mercato: per il momento non ci penso e non sto ascoltando proposte. Gli interessamenti da parte di

altre squadre fanno piacere perchè significa che vengo ritenuta un portiere di buona affidabilità, ma

a Ferrara sto benissimo ed ora voglio solo pensare a fare il meglio in questa stagione”.

PROGRAMMA 6^ GIORNATA DI RITORNO (20-21 Febbraio)

Malo vs Nuoro

Mestrino vs Oderzo

Salerno vs Erice (rinviata)

Padova vs Cingoli

Cassano Magnago vs Pontinia

Brixen vs Ariosto Ferrara

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 30, Brixen 28, Oderzo 28, Erice 26*, Pontinia 18**,

Mestrino 16***, Ariosto Ferrara 16, Malo 14*, Cassano Magnago 8**, Leno 7, Nuoro 6*, Padova

5, Cingoli 4**.

*una gara in più

**una gara in meno

*** due gare in meno