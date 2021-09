ARIOSTO: ancora ferma al palo

a Leno arriva la terza sconfitta consecutiva

Kryryllova piega un'Ariosto sprecona. Potrebbe essere questo il titolo del film del

match vissuto in terra bresciana che ha visto le emiliane maturare la terza sconfitta in altrettante

gare di campionato disputate. Emiliane che, pur approcciando correttamente al match, cedono

progressivamente nella parte centrale della gara sotto ai colpi della scatenata terzina ucraina in forza al team di coach Giovanni Bravi. Al tabellino di Leno di iscrivono anche Notarianni e Put, che

chiuderanno il loro match con sei reti a testa, e a quel punto per capitan Soglietti e compagne la

salita diventa troppo complessa da scalare.



In una serata amara, e non potrebbe essere diversamente a causa del risultato che estende una

striscia di risultati consecutivi che resta pienamente negativa, rimane la grintosa reazione che rende il finale "thrilling". Caduta sino al -4, dopo una gara vissuta praticamente sempre in rincorsa,

l'Ariosto reagisce sino a cogliere il pareggio sul 22-22 grazie al rigore trasformato da De Santis. La rete di Crosta del 22-23, immediatamente successiva, illude le ospiti di poter far propria la gara quando ad incombere è un nuovo ma decisivo black out: il parziale di 5-2 delle locali obbliga coach Britos a chiamare il secondo timeout 4' dal gong. Put, con una bella rete in elevazione dai 9 metri, permette il nuovo e definitivo allungo sul 28-26 che nè la paratissima di Volloslada, nè la rete di De Santis riusciranno più a ribaltare.



Con una classifica che diviene pesante, la testa necessariamente viene rivolta ora al difficilissimo

anticipo della 4^ giornata che vedrà l'Ariosto ospitare al "Pala Boschetto" le Campionesse d'Italia in carica di Salerno. Match in diretta su Eleven Sport a partire dalle ore 19.30.



TABELLINO

Leno vs Ariosto Ferrara 29-28 (14-11)

Leno: Stizia, Bellu, Farise, Toninelli, Notarianni 6, Franceschini, D'Ambrosio, Lanfredi, Convalle,

Turina, De Angelis, Anelli, Lavagnini 1, Andreani 6, Kyryllova 10, Put 6. All. Bravi

Ariosto Ferrara: Vitale, Villoslada, Ferrara, Manfredini, Tanic 6, Crosta 8, De Santis 5, Lo Biundo

1, Fabbricatore 2, Irone, Marrochi 1, Angelini, Tomova 3, Soglietti 2. All. Britos



RISULTATI 3^ GIORNATA

Mezzocorona vs Erice 23-27

Malo vs Pontinia 21-28

Salerno vs Casalgrande 31-18

Cassano Magnago vs Brixen 19-32

Leno vs Ariosto Ferrara 29-28

Padova vs Mestrino 22-34



CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Mestrino 6, Brixen 6, Casalgrande 4,

Salerno 4, Pontinia 4, Erice 3, Malo 2, Mezzocorona 2, Leno 2, Padova 1, Cassano Magnago 0,

Ariosto Ferrara 0.