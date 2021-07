ARIOSTO: arriva Tomova

Terzino di 19 anni nata e sportivamente cresciuta in Bulgaria

La Società Ariosto Pallamano ha comunicato di aver positivamente concluso le trattative per portare a Ferrara il terzino bulgaro classe ‘2002 Mari Tomova. Terzino giovane, ma con una certificata esperienza continentale, Tomova è un terzino moderno, in grado di abbinare alle innate qualità tecniche una fisicità in continua via di strutturazione. Alle qualità precedentemente elencate va aggiunto come, nonostante i soli 19 anni, l’esterna bulgara possieda una costruita capacità di leadership grazie ai quattro campionati vinti consecutivamente, da protagonista, con la maglia del Gabrovo. Ammirata a Chieti, nell’ultima Edizione della U19 EHF Championship che ha consacrato la nostra Nazionale, Mari si è presa la palma di miglior realizzatrice del Torneo (57 reti) trascinando la selezione bulgara al 6° posto finale.

CURRICULUM – CLUB

2016-17 Hk Beki Gabrovo (Scudetto e Coppa Bulgara)

2017-18 Hk Beki Gabrovo (Scudetto e Coppa Bulgara)

2018-19 Hk Beki Gabrovo (Scudetto e Coppa Bulgara)

2019-20 Hk Beki Gabrovo (Scudetto e Coppa Bulgara)

CURRICULUM – NAZIONALE

2017 Europeo B in Macedonia U17 (3° posto)

2019 Europeo B in Bulgaria U19 (4° posto)

2019 Europeo B in Georgia U17 (9° posto e capocannoniere della manifestazione)