ARIOSTO: arriva Zanotto

Parte Vlloslada, novità tra i pali

La società Ariosto Pallamano Ferrara rende noto di aver compiuto un avvicendamento fra i pali della propria porta. Saluta l’Emilia Marta Villoslada, alla quale vanno i più sinceri auguri della dirigenza per un soddisfacente futuro sportivo e professionale, ed al suo posto viene aggiunta al roster di coach Carlos Britos l’estremo difensore Michela Zanotto. Zanotto, portiere classe ’94, vanta una vasta esperienza consolidata nelle esperienze di Malo, Mestrino e con la Pallamano Futura, selezione azzurra di matrice federale impegnata come “wild ard” una decade fa in campionati stranieri. Recentemente senza contratto, si aggregherà con effetto

immediato alla squadra in viaggio verso Erice e sarà regolarmente a disposizione del tecnico Carlos Britos per la gara valevole per la 9^ giornata della Serie A Beretta.