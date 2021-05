ARIOSTO: Chiara Ferrara al terzo posto classifica

Con 92 reti l’ala sinistra sale sul podio delle realizzatrici della Serie A2



Con la conclusione della regular season del Girone C della Serie A2 2020-2021 è tempo di bilanci per le atlete più prolifiche del campionato. Bella soddisfazione per l’Ariosto che, dopo il 4° posto di Katia Soglietti in Serie A Beretta, “piazza” Chiara Ferrara sul terzo gradino del podio.

Per l’ala sinistra sono 142 le reti complessive, distribuite su 14 gare per una media/partita di 6.6.

TOP 5 MARCATORI SERIE A2 – GIRONE C

Gargani (Euromed Mugello) 146 reti

Lombardelli (Chiaravalle) 95 reti

C. Ferrara (Ariosto Ferrara) 92 reti (6.6 reti/gara)

Eghianruwa (Padova) 87 reti

Iyamu (Tushe Prato) 82 reti