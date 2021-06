ARIOSTO: Chiara Ferrara in Azzurro

Convocata per lo stage di Pescara

Soddisfazione in casa Pallamano Ariosto per la prima convocazione nella nazionale di Beach Handball per l’ala destra Chiara Ferrara. Giocatrice impegnata nel doppio campionato (Serie A Beretta e Serie A2) e capocannoniere interna della selezione impegnata nella seconda serie, auguriamo a Chiara un formativo stage a Pescara dal 18 al 26 Giugno prossimi.

ELENCO ATLETE CONVOCATE

Monika Pruenster (Brixen)

Giovanna Lucarini (Mestrino)

Nila Bertolino (Cassano Magnago)

Vanessa Djiogap (Cellini Padova)

Paola Lauretti Matos (Salerno)

Chiara Ferrara (Ariosto Ferrara)

Beatrice Pugliara (Oderzo)

Ilaria Lain (Malo)

Giulia Dibona (Sassari)

Sofia Cipolloni (Cingoli)

Laura Celeste Rotondo (Rotweiss Thun)

Valentina Landri (Salerno)

Violetta Vegni (Brixen)

Francesca Luchin (Mestrino)

Diana Kobilica (Mestrino)

Matilde Tisato (Erice)