ARIOSTO: confermare i progressi di Malo

Nel match interno con Mezzocorona attesa la seconda vittoria stagionale

Vincere aiuta a vincere, dice il proverbio. L’Ariosto Ferrara, dopo aver rotto il maleficio e mosso finalmente la classifica, con la prima vittoria stagionale in casa del Malo, si prefigge l’obiettivo di non rallentare e lancia la sfida al Mezzocorona nella propria tana. Un “Pala Boschetto”, sino a questo punto della stagione, vittima di una sorta di maleficio che ha costretto capitan Soglietti e compagne unicamente a pomeriggi amari.

Seconda sfida salvezza in rapida successione per le ragazze di coach Carlos Britos, chiamate ad un’altra prestazione di piena concretezza per dare una completa scossa alla stagione. A Malo tanti i segnali positivi ma su tutti la ritrovata compattezza difensiva, vero enorme tallone d’Achille di questo complesso avvio di stagione. Una impermeabilità ritrovata che funge da ottimo auspicio anche in vista dello scontro interno con la compagine trentina, armata dalla ferma volontà di lasciare proprio Ferrara nuovamente all’ultimo posto a due lunghezze di distanza. Assenti certe saranno Paula Visentin e Martina Lo Biundo. Nelle trentine, a secco di vittorie dalla 2^ di campionato (28-25 sul Malo), spiccano le individualità di Annachiara Campestrini (33 reti) e Aurora Gislimberti (30 reti) entrambe nella Top 20 marcatori della Serie A Beretta Femminile. Sempre in merito alla classifica marcatori – guidata dalla Reggiana Ilenia Furlanetto (69 reti i 7 gare disputate), sono ben quattro le giocatrici dell’Ariosto nella Top 20. Prima fra loro Mari Tomova con 44 segnature (6.2 reti/gara), seguita da Katia Soglietti con 33 (4.7 reti/gara) e da Martina Crosta e Marjiana Tanic con 30 (4.3 reti/gara).

Il pre partita con coach Carlos Britos: “La vittoria di Malo ci ha confermato che possiamo considerarci sulla buona strada. Abbiamo un cammino in salita che ci aspetta ma il calendario ci consente la possibilità di affrontare il secondo scontro diretto in sequenza. Ho molto apprezzato l’atteggiamento di sacrificio della mia squadra nella vittoria di Malo e proprio da quel punto mi aspetto di ripartire e di ritrovare la mia squadra sabato. Il “Boschetto” deve tornare ad essere la nostra “casa” e il contesto ideale nel quale cogliere la salvezza il prima possibile”.

STATISTICHE MATCH

Ariosto Ferrara

Posizione: 10°

Punti: 2 (1V; 6S)

Gol segnati: 209 (29.9 reti/gara)

Gol subiti: 225 (31.1 reti/gara)

Mezzocorona

Posizione: 12°

Punti: 2 (1V; 6P)

Gol segnati: 168 (24 reti/gara)

Gol subiti: 226 (32.3 reti/gara)

PROGRAMMA 8^ GIORNATA (13/11/2021)

Mestrino vs Erice

Brixen vs Salerno

Cassano Magnago vs Pontinia

Ariosto vs Mezzocorona (Diretta su Eleven Sport dalle ore 17.30)

Leno vs Malo

Cellini Padova vs Casalgrande

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Brixen 14, Salerno 13, Mestrino 12, Pontinia 10, Casalgrande 8, Erice 7, Cellini Padova 7, Cassano Magnago 4, Leno 3, Ariosto Ferrara 2, Malo 2, Mezzocorona 2.