ARIOSTO: congedo con una sconfitta

Nel recupero di Nuoro, 36-31, e settimo posto nella classifica finale del massimo campionato femminile

Nell’ultimo impegno della stagione 2020-2021 arriva un ko indolore per l’Ariosto Ferrara. Un match complesso, non solamente per la logistica e la calendarizzazione infrasettimanale, ma anche per la defezione iniziale di Paula Visentin, costretta ad alzare bandiera bianca dopo soli cinque giri di lancette.

Coach Carlos Britos ne approfitta per aumentare minutaggi e rotazioni con Gabriela Vitale, Angelica Manfredini e Gioia Verrigni protagoniste sul 40×20 di una buona e corposa prestazione. Nuoro, nonostante un penultimo posto ormai aritmetico, gioca una gara gagliarda e prende sin dalle prime battute di gioco, anche complice l’infortunio di Visentin, un margine rassicurante che le permette di andare al riposo sul 19-13.

Nella ripresa l’Ariosto, guidata da Crosta e Soglietti, tenta di ricucire il gap ma gli sforzi si spengono sul 36-31 che manda l’ultia fatica stagionale delle emiliane a referto. Le ragazze di coach Carlos Britos chiudono la propria stagione al 7° posto con 23 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte.

I verdetti della Serie A Beretta femminile: Salerno, Oderzo, Bressanone ed Erice accedono ai play off che decreteranno lo Scudetto. Cingoli e Nuoro e Cellini Padova, nonostante una gara da recuperare, retrocedono in Serie A2. Stagione terminata e salvezza per tutte le altre compagini.

TABELLINO

Pallamano Nuoro vs Ariosto Ferrara 36-31 (19-13)

Nuoro: Basolu 10, Cester 2, Corrias, Filindeu, L. Firinu, B. Firinu 2, Fois, Madau 3, Mostoni 2, Notarianni 4, Onesti, Podda, Radovic, Rivetti, Satta 13, Sitzia. All. Deiana

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Buhna 4, Crosta 9, Fabbricatore 4, Ferrara 3, Manfredini, Ottani, Soglietti 8, Tanic 1, Verrigni 2, Visentin. All. Britos

CLASSIFICA SERIE A BERETTA F: Salerno 44, Oderzo 39, Brixen 36, Erice 36, Mestrino 31, Pontinia 29, Ariostoo Ferrara 23, Malo 20, Cassano Magnago 14, Leno 13, Padova 11, Nuoro 8, Cingoli 4.