ARIOSTO: continua a brillare la stella di Capitan Soglietti

Quarto posto, con 142 reti, nella classifica marcatori del massimo campionato



Chiusa la stagione regolare, in attesa del verdetto definitivo con Oderzo e Salerno in parità dopo due gare nella finalissima scudetto, l’Ariosto si appresta a programmare il prossimo campionato di Serie A Beretta. Stagione da incorniciare per la capitana Katia Soglietti: un exploit marcato che le ha permesso di chiudere le 26 gare di stagione con la bellezza di 142 reti (quasi un gol ogni 4 delle emiliane porta la firma della numero 77), al quarto posto assoluto nella speciale classifica delle Top 10 marcatori del massimo campionato italiano.

Una graduatoria particolarmente “compatta” che vede una distanza minima (sole 19 reti) fra il gradino più basso del podio, occupato dalla rivelazione del torneo Michela Notarianni (in forza a Nuoro) e la decima piazza occupata da una Savica Mrkjkj limitata da un infortunio che l’ha tenuta lontano dal campo per quasi tutto il girone di ritorno. In vetta, vincitrice per distacco, la veterana cubana Duran, in forza alla Pallamano Oderzo.

CLASSIFICA MARCATORI FINALE SERIE A BERETTA FEMMINILE

1) Arassay Duran (Pallamano Oderzo) 215 reti

2) Giada Babbo (Brixen Sudtirol) 198 reti

3) Michela Notarianni (Nuoro) 145 reti

4) Katia Soglietti (Ariosto Ferrara) 142 reti -> 5.5 (reti/gara)

5) Ramona Manojlovic (Jomi Salerno) 140 reti

6) Domenica Satta (Nuoro) 139 reti

7) Sofia Ghilardi (Brixen Sudtirol) 134 reti

8) Vanessa Djiogap (Cellini Padova) 133 reti

9) Irene Stefanelli (Mestrino) 127 reti

10) Savica Mirkjkj (Malo) 126 reti