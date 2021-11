ARIOSTO: De Santis e Manfredini alla caccia del Mondiale

Nelle qualificazioni per la fase finale del torneo Under 20

Tre squadre attrezzate, un solo pass per Celje (Slovenia) il prossimo 22 Giugno per i Mondiali di categoria. Le ragazze dell’Ariosto Martina De Santis ed Angelica Manfredini sono impegnate con la Nazionale Under 20 a caccia di un posto fra le selezioni che si contenderanno il Mondiale. Giornata di studio, quella odierna, prima di disputare due gare nel weekend che andranno a definire la classifica del Girone B.

Il programma del girone di qualificazione ai Mondiali U20:

26/11 Montenegro vs Polonia

27/11 Italia vs Polonia (Ore 18)

28/11 Montenegro vs Italia (Ore 18)

ROSTER AZZURRO

PORTIERI: Martina Sitzia (PO – 2003 – Leno), Sara Di Giugno (PO – 2003 – Cassa Rurale

Pontinia), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Dossobuono)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Asia Kristal Mangone (AD – 2005 – Casalgrande Padana)

TERZINI E CENTRALI: Emma Girlanda (CE – 2004 – Mezzocorona), Charity Iyamu (TS –

2005 – Tushe Prato), Giulia Fabbo (TS – 2003 – Metz/FRA), Ramona Manojlovic (TS/CE – 2002 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (TS/TD – 2004 – Mezzocorona), Giulia Conte (CE – 2003 – Cassa Rurale Pontinia), Michela Notarianni (CE – 2002 – Leno), Lisa Ponti (CE/AS – 2003 – Cassano Magnago), Martina De Santis (CE – 2002 – Ariosto Ferrara), Giorgia Meneghini (CE – 2005 – Cellini Padova)

PIVOT: Bevelyn Eghianruwa (PI – 2003 – Cellini Padova), Angelica Manfredini (PI – 2003 -Ariosto Ferrara)