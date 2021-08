ARIOSTO: domenica primo test

Con Malo e Mezzocorona al Boschetto

L’avvio della stagione 2021-2022 è sempre più prossimo. L’Ariosto Ferrara, con tanti volti nuovi già al lavoro da dieci giorni agli ordini di coach Carlos Britos e del suo staff, continua a mettere carichi sulle gambe in vista di un campionato che si prospetta complesso e ricco di squadre ambiziose uscite visibilmente rafforzate dal mercato estivo tutt’ora in corso.

Ormai prossimo anche l’arrivo in città del neo acquisto Martina De Santis: l’utility classe ‘2003 si unirà al gruppo solo lunedì 16 Agosto per il primo allenamento con le sue nuove compagne di squadra. Una freccia in più per coach Britos in un roster ringiovanito, dinamico e ricco di soluzioni tattiche.

Il primo test per capitan Katia Soglietti e compagne è previsto per domenica 22 Agosto, al “Pala Boschetto” in un triangolare che vedrà scontrarsi Ariosto, Malo e Mezzocorona. Un buon esame per verificare automatismi e brillantezza atletica in vista dell’esordio interno contro Brixen, previsto per il prossimo sabato 11 Settembre.