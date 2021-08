ARIOSTO: domenica triangolare al Boschetto

Con Malo e Mezzocorona. Inizio ore 16.00.

L’Ariosto Pallamano Ferrara reso noto il programma gare del triangolare amichevole che si terrà in data Domenica 22 Agosto. :

Ore 16 : Mezzocorona vs Ariosto Ferrara

Ore 18 : Malo vs Mezzocorona

Ore 20 : Ariosto Ferrara vs Malo

Per avere accesso al Palaboschetto, dove sono in programma le partite, in quota pubblico, sarà necessario esibire il Green Pass valido che sarà scansionato dagli operatori all’ingresso. Al fine di evitare code e ritardi si prega di preparare il pass in forma cartacea o digitale (su smartphone) per tempo. Il “Pala Boschetto” sarà aperto (ingresso libero) dalle ore 15.30 circa con capienza contingentata, secondo norme attualmente vigenti, al 35%.

Qui Ariosto: Coach Carlos Britos non potrà contare sull’infortunata Mari Tomova e su Angelica Manfredini. Esordio invece per il neo acquisto Martina De Santis che sarà regolarmente a disposizione per entrambi in match in programma. Convocate anche le giovani Travagli, Irone e Angelina.