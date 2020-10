ARIOSTO E’ ARRIVATA LA PRIMA GIOIA

Superata 24 a 21 l’imbattuta capolista Mestrino

Prima gioia stagionale per l’Ariosto che doma la capolista Mestrino e si gode un pomeriggio ricco di soddisfazioni. Fondamentale l’innesto di Marjana Tanic, vero metronomo della manovra Ariosto, ed MVP del match con sette reti messe a referto.

IL MATCH: Coach Carlos Britos opta per un inedito con Anja Rossignoli fra i pali, Tanic in cabina di regia supportata sugli esterni da Martina Crosta e Marinela Panayotova,

Capitan Soglietti e Luciana Fabbricatore sulle ali e Nina Buhna a completare lo scacchiere in

posizione di pivot.

Sono le ospiti a sbloccare il match, in una gara che vede le difese comandare sino al 15′, con la rete di Lucarini su rigore. La reazione delle locali passa per l’ennesima prove mostre di Rossignoli e dalle qualità di Tanic, con quest’ultima che guida la rimonta di una Ferrara capace di piazzare un contro-parziale di 5-0. Sul 5-1 la gara rallenta nuovamente e Mestrino, trascinata da Lucarini e Cappellaro, ne approfitta per rientrare lentamente sino al -1 che chiude la prima frazione di gioco (9-8).

Nella ripresa le venete escono decisamente meglio dagli spogliatoi e impongono il contro break

portandosi sul 9-10. Lo shock desta l’Ariosto che trova in Panayaotva una terminale micidiale per

rimettere il naso avanti. I tanti minuti in inferiorità numerica giocano un ruolo prezioso per l’Ariosto che nel finale chiude il match grazie alla solita Rossignoli ed alle pesantissime reti di Crosta, Tanic

e Marrochi.

Al 6′ è 24-21 nella gioia generale di un palazzetto che si gode la prima vittoria stagionale.

L’Ariosto sale a quota 3 punti in classifica e si gode una seconda settimana di serenità con il turno di riposo il quale funge da prezioso alleato di coach Britos per recuperare forze, giocatrici acciaccate e rendere l’ultimo acquisto Tanic sempre più centrale nella manovra.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Mestrino 24-21 (9-8)

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Buhna 3, Crosta 6, Fabbricatore, Manredini, Marrochi 2,

Ottani, Panayotova 6, Soglietti, Tanic 7, Verrigni. All. Britos

Mestrino: Biondani, Cabrini, Campagnaro, Cappellaro 6, Jeremovic, Kobilica, Lucarini 7, Luchin,

Marcon, Pugliese 3, Rauli 1, Sabbion, Shima, Stefanelli 4, Zikulari. All. G. Lucarini

RISULTATI

Oderzo vs Malo 33-24

Pontinia vs Brixen 23-23

Cassano Magnago vs Padova 31-30

Leno vs Salerno

Nuoro vs Erice

CLASSIFICA SERIE A BERETTA F: Oderzo 8, Salerno 8, Brixen 7, Mestrino 6, Malo 4,

Ariosto Ferrara 3, Cassano Magnago 2, Leno 2, Cellini Padova 1, Nuoro 1, Pontinia 1,Cingoli 0.