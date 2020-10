ARIOSTO E CEMA NEXT RINNOVANO IL MATRIMONIO

Partnership per un progetto di fidelizzazione tifosi e sponsor della pallamano ferrarese



di La pandemia non pone fine alla lunga collaborazione tra l’agenzia di comunicazione CEMA NEXT e il club ferrarese Ariosto Pallamano. Gli ostacoli causati dalla crisi sanitaria, infatti, hanno rafforzato la partnership tra le due, che sono al lavoro su un progetto di fidelizzazione mirato a coinvolgere maggiormente tifosi e sponsor della Società di pallamano: «Il progetto a cui stiamo lavorando – spiegano da CEMA NEXT – andrà a premiare tutte quelle realtà che stanno continuando a sostenere l’Ariosto Pallamano in questo momento critico, avvicinando ulteriormente tifosi, giocatori e partner».

«Per poter mettere insieme un progetto del genere – continuano dall’agenzia – serve un team affiatato e ben collaudato e non saremmo qui senza tutto il buon lavoro svolto in passato con Ariosto Pallamano».

“CEMA NETX rappresenta per noi un asset strategico prezioso che ci ha permesso di velocizzare il nostro

radicamento sul territorio ed agevolato i rapporti con gli sponsor e le autorità del territorio – confida il Presidente Ariosto Maurizio Magri – Questo rinnovo conferma la forza di un’alleanza che vuole evolversi ulteriormente anche in questo periodo di grande incertezza. Per vocazione della nostra grande famiglia – chiude Magri – non conosciamo la lamentela, bensì ci piace lavorare, programmare ed offRire un prodotto generale costantemente migliorato. Per questa ragione, data la mission comune, Ariosto e Cema lavorano in così ampia sinergia ed unità di intenti. Sono diversi anni, infatti, che il club di pallamano ferrarese fa affidamento su CEMA NEXT per il consolidamento della propria identità visiva e digitale: sito web, produzione grafica di materiali promozionali per la comunicazione online e offline, campagne di abbonamento, sono solo alcune delle attività che l’agenzia di comunicazione ha svolto nel tempo a sostegno della Società Sportiva ferrarese.Alla base di questa collaborazione, tuttavia, ci sono soprattutto i valori dello sport che tanto accomunano le due realtà. I soci di CEMA NEXT infatti spiegano che: «Impegno, collaborazione, rispetto, integrazione sono i nostri punti di riferimento e siamo sempre pronti a metterci al servizio di Società come l’Ariosto Pallamano, dove vengono messe in risalto non solo le squadre maggiori, ma anche i settori giovanili e le attività di inclusione sociale, molto importanti per il nostro territorio».