ARIOSTO E MESTRINO PAREGGIANO E GUIDANO LA CLASSIFICA

Dopo la seconda giornata del Quadrangolare Trial 2021

Nella giornata maggiormente ricca di gare sono Ariosto e Mestrino a dividersi il trono in vetta alla classifica provvisoria del “Quadrangolare Trial 2021”. Pontinia, dopo

l’esordio vincente contro la selezione slovena, se la vedrà domani con entrambe le formazioni italiane per definire la classifica definitiva.

Nella prima gara della giornata Mestrino si impone con una gara di controllo col punteggio d 23-17. Nel pomeriggio Ferrara e le venete si dividono sia la posta in palio che la vetta della classifica al termine della seconda giornata: gara tesa e caratterizzata dalla stanchezza con un primo tempo a bassissimo punteggio (chiuso 7-6 in favore di Mestrino), replicato nei secondi 30′ per un 16-16 che accontenta tutti. In serata Pontinia esordisce nella manifestazione con una nettissima vittoria a discapito di una Koper che chiude la propria esperienza con tre ko in altrettante gare disputate.

TABELLINO GARA 2

Pallamano Mestrino vs Koper 23-17 (14-9)

Mestrino : Biondani 5, Casarotto, Chiarotto, Lucarini 6, Luchin 1, Pugliese, Shima, Stefanelli 6, Marcon, Rauli, Sabbion 1, Brunetti 4, Campagnaro, Casetti. All. Lucarini

Koper : Fidel, Bencic, Vatovec 6, Hilj, Teraz 4, Horvat, Kukaj, Arnautovic 1, Berzelak 2, Maric, Matejicic, Babic 1, Martic, Cupin 3, Cah. All. Zirduti

TABELLINO GARA 3

Pallamano Ariosto Ferrara vs Mestrino 16-16 (6-7)

Ariosto Ferrara : Villoslada, Vitale, Crosta 4, Fabbricatore 3, Marrochi 4, Soglietti 1, Angelini, Manfredini, Irone, Travagli, Tanic 1, Ferrara 3, Lo Biundo. All. Britos

Mestrino : Biondani 1, Casarotto, Chiarotto, Lucarini 4, Luchin, Pugliese 1, Shima, Stefanelli 6, Marcon, Rauli 3, Sabbion 1, Brunetti, Campagnaro, Casetti. All. Lucarini​

TABELLINO GARA 4

Pallamano Pontinia vs Koper 32-15 (19-8)

Pontinia : Barbosu 2, Bassanese 5, Biancali, Colloredo 2, Conte 3, Davoli 1, Di Giugno, Di Prisco, Geminiani, Panayotova 5, Podda 7, Ramazzotti, Rueda 5, Squizzato 2. All. Nasta

Koper : Fidel, Bencic, Vatovec 7, Hilj 2, Teraz 2, Horvat 1, Kukaj, Arnautovic 2, Berzelak, Maric, Matejicic, Babic, Martic 1, Cupin, Cah. All. Zirduti

PROGRAMMA GARE 3^ E ULTIMA GIORNATA

Ore 11: Mestrino vs Pontinia

Ore 16: Pallamano Ariosto Ferrara vs Pontinia

CLASSIFICA PARZIALE: Ariosto Ferrara 3, Mestrino 3, Pontinia 2, Koper 0.