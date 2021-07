ARIOSTO: esordio con Brixen

Nel primo turno del campionato di serie A1 femminile, in programma l’11 settembre



Un flashback nel recente passato sarà il battesimo della stagione 2021-2022 dell’Ariosto Pallamano Ferrara. Come nella stagione 2019-20 sarà la sfida interna del “Pala Boschetto” contro Brixen, Sabato 11 Settembre alle ore 17.30, il primo test ufficiale della stagione. Due stagioni orsono le ragazze di coach Carlos Britos ebbero la meglio, di misura, sulle altoatesine al termine di una spericolata rimonta per il 23-22 che fece esplodere l’impianto emiliano.

Una sfida suggestiva, contro una delle compagini meglio assortite e competitive delle ultime cinque stagioni a caccia di una vera e duratura “bagarre” con le confermate campionesse d’Italia di Salerno.

Le date più importanti della Serie A1 femminile:

Inizio di stagione: 11 settembre 2021

Fine girone di andata: 18 dicembre 2021

Fine regular season: 16 aprile 2022

Semifinali Scudetto: 4, 7 e 8 maggio 2022

Finale Scudetto: 11, 15 e 17 maggio 2022

1^ GIORNATA – SERIE A1 FEMMINILE (11/9/21)

Guerriere Malo – AC Life Style Erice

Leno – Mestrino

Cassano Magnago – Casalgrande Padana

Ariosto Ferrara – Brixen Südtirol

Jomi Salerno – Mezzocorona

Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia

2^ GIORNATA: Casalgrande vs Ariosto Ferrara (18/9 ore 18.30)

3^ GIORNATA: Leno vs Ariosto Ferrara (25/9 ore 19.30)

4^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Salerno (16/10 ore 17.30)

5^ GIORNATA: Cassano Magnago vs Ariosto Ferrara (23/10 ore 18.30)

6^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Cellini Padova (30/10 ore 17.30)

7^ GIORNATA: Malo vs Ariosto Ferrara (6/11 ore 18)

8^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Mezzocorona (13/11 ore 17.30)

9^ GIORNATA: Erice vs Ariosto Ferrara (4/12 ore 18)

10^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Mestrino (11/12 ore 17.30)

11^ GIORNATA: Pontinia vs Ariosto Ferrara (18/12 ore 18)

12^ GIORNATA: Brixen vs Ariosto Ferrara (15/1 ore 19)

13^ GIORNATA: Ariosto Ferrara Casalgrande (22/1 ore 17.30)

14^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Leno (29/1 ore 17.30)

15^ GIORNATA: Salerno vs Ariosto Ferrara (5/2 ore 18.30)

16^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Cassano Magnago (12/2 ore 17.30)

17^ GIORNATA: Cellini Padova vs Ariosto Ferrara (12/3 ore 18)

18^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Malo (19/3 ore 17.30)

19^ GIORNATA: Mezzocorona vs Ariosto Ferrara (26/3 ore 19)

20^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Erice (2/4 ore 17.30)

21^ GIORNATA: Ariosto Ferrara Mestrino vs Ariosto Ferrara(9/4 ore 18.30)

22^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Pontina (16/4 ore 17.30)