ARIOSTO: impresa esterna a Mestrino

Successo 28 a 25 e quinto posto nel mirino

Vittoria piena per un’Ariosto padrona del campo che ora, recupero con Oderzo incluso, può puntare al quinto posto solitario.

IL MATCH

Coach Britos, nell’ormai ricorrente ballottaggio fra “straniere”, opta per il consolidato duo formato da Marijana Tanic e Marinela Panayotova, sacrificando in tribuna la neo arrivata Paula Visentin.

Il match vede la partenza lanciata delle emiliane che, grazie ad una difesa attenta e ad una seconda fase spinta, “strappano” sul 6-11 dopo i primi 20′. La reazione di Mestrino è guidata dalle “senatrici” Cappellaro e Lucarini ma viene rapidamente raffreddata dalla chirurgica penetrazione di Tanic (77-12 al 22′). Panayotova respinge il nuovo assalto locale al 26′ mantenendo le 5 lunghezze di vantaggio. Il colpo di reni delle ragazze di coach Lucarini permette un leggero riavvicinamento sul 11-14 che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa Mestrino approccia meglio ed impatta sul 15-15. Ancora una volta Panayotova, al 37′, trova la giocata che riporta il vantaggio a due lunghezze: un divario che lievita, all’altezza del 52′ grazie a Marrochi (20-24). Lo strappo decisivo è griffato Soglietti: la capitana, Mvp anche di questo match con 9 reti, trova tre marcature pesantissime che permettono di allungare sul 21-27 che virtualmente chiude la partita (poi andata a referto sul 25-28).

Vittoria pesantissima per le ragazze di coach Carlos Britos che il prossimo Martedì 2 Febbraio al “Pala Boschetto” (ore 19) se la vedranno nell’ultimo recupero in programma contro la quotata Oderzo.

TABELLINO

Mestrino vs Ariosto Ferrara 25-28 (11-14)

Mestrino: Biondani 5, Cabrini, Cappellaro 5, Casarotto, Casetti, Jevremovic 2, Kobilica, Lucarini 7, Luchin, Marcon, Pugliese 1, Rauli 1, Sabbion, Schinca 1, Shima, Stefanelli 3. All. Lucarini

Ariosto: Rossignoli, Vitale, Buhna, Crosta 2, Fabbricatore 1, Lo Biundo, Marrochi 5, Ottani, Panayotova 5, Soglietti 9, Tanic 5, Verrigni 1. All. Britos

PROGRAMMA 4^ GIORNATA DI RITORNO

Erice vs Nuoro 24-23

Mestrino vs Ariosto Ferrara 25-28

Malo vs Oderzo 22-24

Salerno vs Leno 39-19

Padova vs Cassano Magnago 26-18

Brixen vs Pontinia (Domenica 31/1)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 30, Oderzo 26, Brixen 25**, Erice 24, Mestrino 16***, Ariosto Ferrara 16*, Pontinia 15***, Malo 14, Cassano Magnago 8**, Leno 7, Padova 5*, Nuoro 4, Cingoli 4*.

*una gara in meno

**due gare in meno

*** tre gare in meno